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В МИД РФ опровергли эвакуацию российских дипломатов из Украины

18 января 2022, 09:17
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Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

МИД Рф
В МИД РФ прокомментировали сообщение The New York Times о якобы эвакуации дипломатов из Украины / Фото Reuters

В МИД России опровергли информацию о якобы эвакуации российских дипломатов из Украины.

Там отметили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме, передает РИА Новости.

Ранее американская газета The New York Times писала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины о том, что дипломатам в двух российских консульствах в Киеве и во Львове было приказано подготовиться к выезду из страны.

По словам чиновника, имя которого не называется, 5 января Украину покинули 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов. В ближайшие дни, добавил он, ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове. Как пишет NYT, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации.

Возможное вторжение России в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обладают разведданными о подготовке Кремля к фабрикации повода для вторжения в Украину. По его словам, предлогом для возможного вторжения России в Украину может стать попытка переворота в стране.

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Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.

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