Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины - NYT

Правительство РФ готовилось к эвакуации членов семей дипломатов из Украины в конце декабря и в начале января / УНИАН

Дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины.

По словам чиновника, 5 января страну покинули 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов. В ближайшие дни, добавил он, ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

Как пишет NYT, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", — говорится в заявлении.

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"По словам представителей Украины и США, медленная эвакуация может быть отчасти пропагандой, отчасти - подготовкой к конфликту или отчасти - уловкой. А могут быть и все три варианта", - говорится в сообщении.

Возможное вторжение России в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обладают разведданными о подготовке Кремля к фабрикации повода для вторжения в Украину. По его словам, предлогом для возможного вторжения России в Украину может стать попытка переворота в стране.

Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.

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