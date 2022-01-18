Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины - NYT

Медленная эвакуация может быть отчасти пропагандой, отчасти - подготовкой к конфликту или отчасти - уловкой, пишет издание.
Дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины.
По словам чиновника, 5 января страну покинули 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов. В ближайшие дни, добавил он, ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове.
Как пишет NYT, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации.
"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", — говорится в заявлении.
"По словам представителей Украины и США, медленная эвакуация может быть отчасти пропагандой, отчасти - подготовкой к конфликту или отчасти - уловкой. А могут быть и все три варианта", - говорится в сообщении.
Возможное вторжение России в Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты обладают разведданными о подготовке Кремля к фабрикации повода для вторжения в Украину. По его словам, предлогом для возможного вторжения России в Украину может стать попытка переворота в стране.
Американская разведка получила информацию о том, что РФ готовит группу оперативников для нападения "под чужим флагом" на боевиков на Донбассе, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США.
Заявление о том, что у США имеется информация о подготовке Россией провокации на Донбассе с целью оправдать нападение на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны, депутат-консерватор Тобиас Эллвуд считает, что российское вторжение в Украину "неотвратимо и неизбежно". По его словам, эта неделя может стать решающей.
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