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"Делаем это всегда": в Белом доме рассказали о планах эвакуировать своих граждан из Украины

22 января 2022, 07:54

Пресс-секретарь Белого дома ответила на распространенную в СМИ информацию о подготовке планов эвакуации граждан США из Украины.

Джен Псаки
Джен Псаки рассказала о планах США эвакуировать своих граждан из Украины / Reuters

Правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы и так уже ввели четвертый уровень рекомендаций по путешествиям в Украину через COVID-19, а также отмечали, что гражданам США следует знать, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины", — рассказала Псаки, сообщает Укринформ.

Так пресс-секретарь Белого дома ответила на распространенную в СМИ информацию о подготовке планов эвакуации граждан США из Украины.

"Мы проводим тщательное планирование на случай чрезвычайных ситуаций – как делаем это всегда, как только ситуация с опасностью ухудшается в любой стране мира", — резюмировала Псаки.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в США обдумывают варианты по поводу того, нужно ли эвакуировать семьи американских дипломатов из Киева в связи с угрозой военного вторжения России в Украину. Причиной обеспокоенности является дислокация в приграничных с украинским государством районах более 100 тысяч российских военных. Решение об эвакуации не будет означать, что Вашингтон уверен в российской интервенции.

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Президент США Джо Байден предупредил Владимира Путина о том, что российское государство столкнется с небывалыми санкциями в случае военного вторжения в Украину. В таком случае российским банкам запретят работать с долларом, что приведет к катастрофическим последствиям.

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