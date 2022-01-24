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"Пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации": Япония просит своих граждан покинуть Украину

24 января 2022, 15:51
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По состоянию на декабрь прошлого года в Украине насчитывалось около 250 японцев.

Япония
Япония хочет забрать из Украины своих граждан / УНИАН

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

По данным NHK, власти Японии повысили уровень "информации об опасности" в Украине до третьего. Это решение принято на фоне информации об угрозе российского вторжения

Кроме того, с 24 января текущего года японцам рекомендуют не посещать украинское государство.

"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированные поездки и призываем всех находящихся в Украине японцев покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", - сказано в сообщении.

Также в МИД добавили, что по состоянию на декабрь прошлого года в Украине насчитывалось около 250 японцев.

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Напомним, ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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