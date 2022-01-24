"Пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации": Япония просит своих граждан покинуть Украину

По состоянию на декабрь прошлого года в Украине насчитывалось около 250 японцев.
Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.
По данным NHK, власти Японии повысили уровень "информации об опасности" в Украине до третьего. Это решение принято на фоне информации об угрозе российского вторжения
Кроме того, с 24 января текущего года японцам рекомендуют не посещать украинское государство.
"Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированные поездки и призываем всех находящихся в Украине японцев покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации", - сказано в сообщении.
Также в МИД добавили, что по состоянию на декабрь прошлого года в Украине насчитывалось около 250 японцев.
Напомним, ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".
При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.
Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.
Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.
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