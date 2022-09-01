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"Самоубийство"? В Москве при странных обстоятельствах погиб глава совета директоров Лукойла

1 сентября 2022, 11:59

Сообщается, что он якобы выбросился из окна больничной палаты.

Равиль Маганов
В Москве при странных обстоятельствах погиб Равиль Маганов / Пресс-служба Кремля

В России при странных обстоятельствах погиб глава совета директоров нефтяной компании Лукойл Равиль Маганов. Сообщается, что он якобы совершил "суицид". Об этом сообщают росСМИ.

По данным российских пропагандистов, Маганов якобы "выпрыгнул из окна" Центральной клинической больницы в Москве.

"Сегодня утром (1 сентября - Главред) Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался", - говорится в сообщении.

Известно, что Равилю Маганову было 67 лет. Он проходил лечение в больнице из-за проблем с сердцем и лежал в палате на 6 этаже. Медики якобы диагностировали у него еще и депрессию.

Стоит отметить, что на момент трагедии, супруга Маганова не была с ним в палате.

Именно Маганова считают автором самого названия компании Лукойл.

Что известно о Равиле Маганове

В 1980-х годах он работал в компании Лангепаснефтегаз, которая в итоге вошла в состав Лукойла. Сама клмпания Лукойл была создана в 1991 году, с тех пор Маганов занимал в ней руководящие должности.

С 1993 года он был в составе совета директоров компании, с 2006-го был первым исполнительным вице-президентом, а в 2020 году он возглавил совет директоров Лукойла.

В 2019 году Маганова наградили орденом Александра Невского.

Стоит отметить, что это уже не первая странная смерть среди российских "элит".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли мертвым российского миллиардера Василия Мельникова и его семью – жену и двух маленьких сыновей. Все погибли от ножевых ран. Тела были обнаружены в их собственной элитной квартире.

Российский олигарх Михаил Уотфорд был найден повешенным 28 февраля в своем поместье в графстве Суррей на юге Англии. Власти заявили, что обстоятельства смерти 66-летнего Уотфорда не выглядят подозрительными, но назвали это "необъяснимым".

В июне в Подмосковье нашли мертвым экс-главу "Росвооружения" Алексея Огарева. Точная причина его смерти неизвестна.

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