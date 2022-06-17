В РФ нашли мертвым эксглаву "Росвооружения" / znaj.ua, ТАСС

В Подмосковье в РФ нашли мертвым экс-главу "Росвооружения" Алексея Огарева.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА-Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело Огарева нашли в четверг, 16 июня, в доме в коттеджном поселке "Балатон". По предварительным данным, смерть не связана с криминалом.

Источник российского СМИ отметил, что пока точная причина смерти неизвестна.

О том, что было найдено тело 64-летнего мужчины в коттеджном поселке в Одинцовском районе, подтвердили в Следственном комитете. Однако там не раскрывают имя умершего.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли мертвым российского миллиардера Василия Мельникова и его семью – жену и двух маленьких сыновей. Все погибли от ножевых ран. Тела были обнаружены в их собственной элитной квартире.

Напомним, в России отстранили от командования силами воздушно-десантных войск генерал-полковника Андрея Сердюкова за провал операции в Украине и массовые потери десантников.

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