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"Это огромные деньги!": в Госдуме призывают россиян сдавать бутылки

17 июня 2022, 15:09

Мусорная реформа в РФ выходит на новый уровень.

В Госдуме зазывают россиян сдавать бутылки / скриншот

В российской Госдуме призвали максимально упростить процесс сдачи бутылок.

Депутат Олег Нилов считает, что организовать пункты приема тары нужно там, где это удобно. А именно, в торговых центрах. Нилова возмутило, что мусорную реформу начали, а вопрос сортировки окончательно не продумали, пишут российские СМИ.

Если пункты приема бутылок будут в шаговой доступности, то сервисом будут пользоваться многие, считает российский депутат.

Сдавая бутылки, считает Нилов, пользу получит как государство, так и население.

Читайте такжеСанкции давят: российский олигарх хочет получить украинское гражданство"В России ежедневно тысячи, десятки тысяч тонн, огромные суммы денег, полезного вторсырья, органики, закапывается или сжигается, что недопустимо. Мусорную реформу начали, не решив как следует вопросов раздельного сбора, а во всем мире этот раздельный сбор составляет до 80%. Это, еще раз говорю, и экология, и огромные деньги", - заявил депутат.

Напомним, 3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

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