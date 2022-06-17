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Угробил кучу десантников: в РФ отстранили генерала за огромные провалы в Украине

17 июня 2022, 12:13

Новым командующим силами ВДВ вероятно назначен генерал–полковник Михаил Теплинский. Он является уроженцем Донецкой области.

Сердюков, Концевой, Теплинский
В РФ провели замены в командовании силами ВДВ

В России отстранили от командования силами воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова за провал операции в Украине и массовые потери десантников.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Новым командующим назначен генерал–полковник Михаил Теплинский. Он является уроженцем Донецкой области.

Начальником штаба – первым заместителем назначен генерал-лейтенант Анатолий Концевый.

"Надеемся, что они вместе со своими подчиненными и в дальнейшем хорошо поддержат традиции выпускников Рязанского высшего воздушно – десантного командного училища", – иронизируют в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается также, что информация не подтверждена.

​Андрей Сердюков ​
​Андрей Сердюков ​ / Фото Википедия

Андрей Сердюков - командующий воздушно-десантных войск ВС РФ, генерал-полковник, сообщает ГУР Минобороны. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) им. В.Ф. Маргелова (1983 г.), Общевойсковую академию ВС РФ им. М.В. Фрунзе (1993 г.), Военную академию ГШ ВС РФ (2009 г.).

Принимает участие в открытом военном вторжении в Украину – командует группировкой воздушно-десантных войск. Подчиненные Сердюкову подразделения причастны к военным преступлениям против мирного населения.

Сердюков руководил подразделениями Южного военного округа в ходе аннексии Крыма в феврале 2014 года, в ходе боевых действий на Донбассе. Отвечал за формирование на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей 1 и 2 армейских корпусов российских войск, осуществлял непосредственное руководство ими.За участие в российской агрессии на Донбассе получил воинское звание "генерал-полковник".

В 2018 году как командующий группы российских войск в Сирии планировал и руководил проведением военных операций, которые привели к массовой гибели местного гражданского населения, что было квалифицировано международным сообществом как военное преступление.

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Как сообщал Главред, 3 июня специалисты из расследовательской команды Conflict Intelligence Team сообщили, что Александр Дворников вероятно снят с поста командующего группировкой агрессоров в Украине. Операцией в Украине теперь командует генерал Геннадий Жидко. Ранее он командовал Восточным военным округом, а в последние годы был заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу по военно-политической работе.

Ранее сообщалось, что министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены.

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