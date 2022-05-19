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Путин убрал ряд генералов за провалы в войне, судьба Герасимова под вопросом - британская разведка

19 мая 2022, 09:45

Многие чиновники, которые причастны к вторжению в Украину, опасаются за свою жизнь.

Путин убрал ряд генералов за провалы в войне, судьба Герасимова под вопросом - британская разведка / скриншот

В последние недели в России уволили ряд высших командиров, которые, как считается, плохо сработали на начальных этапах вторжения в Украину.

В частности, среди отстраненных генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, который не смог захватить Харьков, отмечает в утренней сводке британская разведка.

Командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Игорь Осипов, вероятно, также был отстранен после затопления крейсера "Москва" еще в апреле.

Что касается относительно начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, то он, вероятно, остается в должности, но неясно, доверяет ли ему президент Путин.

Читайте такжеПутин и Генштаб РФ получают фейки о "победах" в Украине: разобраться приезжал Герасимов – СМИВ британской разведке также сообщают, что многие чиновники, причастные к вторжению в Украину, вероятно, будут все больше отвлекаться на попытки избежать личной ответственности за оперативные неудачи России.

Также будет дополнительная нагрузка на российскую централизованную модель командования и контроля, поскольку офицеры все чаще стремятся оставлять ключевые решения своим начальникам.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович завил, что в России продолжаются "грандиозные изменения" в руководстве Генерального штаба. Валерий Герасимов де-факто уже отстранен от своих обязанностей, однако юридически еще занимает свою должность.

Также сообщалось, что министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены.

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