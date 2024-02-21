Француженки кладут монетку в горшки с растениями - причина вас удивит

В арсенале цветоводов множество секретов, но одним из самых странных, но не менее эффективных, является трюк с монеткой.
Также ранее мы рассказывали о 4 местах в доме, где категорически нельзя ставить цветы.
Оказывается, обычная медная безделушка может сильно помочь не только комнатным растениям, но и уличным, пишет французский портал sante+.
Зачем нужно класть монетку в горшки с растениями?
Медь — непревзойденный репеллент для слизней и улиток, борющихся за лакомый кусочек вашего сада. Положив медную монету в почву, вы создаете непреодолимый барьер, который отпугивает этих вредных моллюсков.
Медные монеты также действуют как эффективный фунгицид, предотвращая грибковые заболевания и способствуя здоровому росту растений. Они создают защитный щит, оберегающий ваш сад от вредных грибков.
50-центовые монеты выступают в роли идеального отвлекающего средства для муравьев, отводя их от обычных маршрутов и удерживая подальше от вашего сада или цветов.
Вам может быть интересно:
- Толковые хозяйки покупают самое дешевое мыло - руки им не моют
- 2 минуты и готово: как сделать, чтобы джинсы не протирались между ног
- Как избавиться от тараканов при помощи сахара: с чем его нужно перемешать