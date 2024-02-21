Француженки кладут монетку в горшки с растениями - причина вас удивит

Положив медную монету в почву, результат будет видно уже совсем скоро.

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Зачем нужно класть монетку в горшки с растениями / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В арсенале цветоводов множество секретов, но одним из самых странных, но не менее эффективных, является трюк с монеткой.

Также ранее мы рассказывали о 4 местах в доме, где категорически нельзя ставить цветы.

Оказывается, обычная медная безделушка может сильно помочь не только комнатным растениям, но и уличным, пишет французский портал sante+.

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Зачем нужно класть монетку в горшки с растениями?

Медь — непревзойденный репеллент для слизней и улиток, борющихся за лакомый кусочек вашего сада. Положив медную монету в почву, вы создаете непреодолимый барьер, который отпугивает этих вредных моллюсков.

Медные монеты также действуют как эффективный фунгицид, предотвращая грибковые заболевания и способствуя здоровому росту растений. Они создают защитный щит, оберегающий ваш сад от вредных грибков.

50-центовые монеты выступают в роли идеального отвлекающего средства для муравьев, отводя их от обычных маршрутов и удерживая подальше от вашего сада или цветов.

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