"Могут скрываться тайны": женщина нашла за зеркалом потайную 3-комнатную квартиру

Виталий Кирсанов
10 ноября 2025, 10:50
Американка пережила настоящий шок, когда попыталась выяснить причину странного сквозняка в своей ванной.
Девушка решила выяснить источник сквозняка
Девушка решила выяснить источник сквозняка / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Из-за зеркала в ванной постоянно дул холодный ветер
  • Девушка решила выяснить источник сквозняка
  • Квартира выглядела заброшенной уже много лет

Жительница американского Нью-Йорка Саманта Хартшу почувствовала, что из-за зеркала в ее ванной постоянно дует холодный ветер. Сняв зеркало, она сделала неожиданное открытие. За стеной скрывалась целая трехкомнатная квартира. Об этой истории рассказывает британский таблоид Mirror.

По словам Саманты, холодный ветер, постоянно дующий из-за зеркала, не давал ей покоя. Девушка решила выяснить источник и, сняв зеркало со стены, увидела зияющую дыру, ведущую в темное помещение. Вместо того чтобы отступить, она надела самодельный налобный фонарь, маску и, вооружившись молотком, пролезла внутрь.

За стеной Саманта обнаружила заброшенную трехкомнатную квартиру - мрачную и пыльную, с остатками старых вещей, мусорными пакетами и пустой бутылкой из-под воды.

"Это знак жизни", - прошептала она на видео, которое мгновенно стало вирусным в 2021 году.

Квартира, по ее словам, выглядела заброшенной уже много лет: полы и кухня были разобраны, а в ванной комнате остались лишь трубы и сырость. После обследования помещения девушка вернулась обратно и заклеила дыру. Позже Саманта призналась, что ожидала увидеть там кого-то живого, ведь бутылка с водой насторожила ее.

Американка также пообещала "приятный звонок хозяину" на следующий день. Однако управляющие дома тоже не смогли объяснить происхождение загадочной квартиры.

"В Нью-Йорке настолько крошечные квартиры, что мы и не подозреваем, какие тайны могут скрываться за стенами", - шутливо добавила девушка.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

