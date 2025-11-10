Не потеряет форму и объем: как постирать пуховик дома и не испортить его

Вы узнаете:
- Как постирать пуховик в стиральной машине, чтобы он не потерял форму и тепло
- В чем кроется главный секрет объемного пуховика после стирки
- Как правильно сушить зимнюю куртку
С наступлением холодов пуховик становится настоящим щитом против мороза. Но когда встает вопрос стирки, многие сомневаются: выдержит ли любимая куртка испытание стиральной машиной?
На самом деле - да! Главное знать несколько проверенных лайфхаков, которые помогут сохранить тепло, форму и внешний вид пуховика, пишет ТСН.
Подготовка - половина успеха
Перед тем как отправить пуховик в барабан, стоит:
- застегнуть все молнии, кнопки и липучки;
- вывернуть куртку наизнанку;
- проверить карманы - мелкие предметы могут повредить ткань;
- обработать пятна мягким средством или хозяйственным мылом.
Температура и режим
Идеальный вариант - ручная или деликатная стирка при 30°C. Используйте жидкое средство для пуха или деликатных тканей. Порошок - табу: он оставляет следы и вредит наполнителю. Кондиционер тоже лучше не добавлять - он утяжеляет пух и снижает теплоизоляцию.
Секрет объема - шарики для стирки
Положите в барабан 2-3 специальных шарика для стирки пуха. Они не дают наполнителю сбиваться в комки и помогают равномерно распределить его по всей куртке. Благодаря этому пуховик после стирки выглядит как новенький - объемный и опрятный.
Как правильно высушить пуховик
После стирки пуховик следует аккуратно отжать, разложить горизонтально на полотенце и периодически переворачивать, слегка подбивая, чтобы пух не слеживался. Если есть сушильная машина - используйте ее вместе с мячиками: это лучший способ быстро вернуть куртке объем и форму.
Новости по теме:
- Как в домашних условиях постирать подушку из перьев или пуха: простая инструкция
- Знают не все: как качественно постирать обувь в стиралке и не испортить ее
- Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой совет
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред