Не потеряет форму и объем: как постирать пуховик дома и не испортить его

Если знать несколько простых правил, пуховик можно легко освежить в стиралке.

Вы узнаете:

Как постирать пуховик в стиральной машине, чтобы он не потерял форму и тепло

В чем кроется главный секрет объемного пуховика после стирки

Как правильно сушить зимнюю куртку

С наступлением холодов пуховик становится настоящим щитом против мороза. Но когда встает вопрос стирки, многие сомневаются: выдержит ли любимая куртка испытание стиральной машиной?

На самом деле - да! Главное знать несколько проверенных лайфхаков, которые помогут сохранить тепло, форму и внешний вид пуховика, пишет ТСН.

Подготовка - половина успеха

Перед тем как отправить пуховик в барабан, стоит:

застегнуть все молнии, кнопки и липучки;

вывернуть куртку наизнанку;

проверить карманы - мелкие предметы могут повредить ткань;

обработать пятна мягким средством или хозяйственным мылом.

Температура и режим

Идеальный вариант - ручная или деликатная стирка при 30°C. Используйте жидкое средство для пуха или деликатных тканей. Порошок - табу: он оставляет следы и вредит наполнителю. Кондиционер тоже лучше не добавлять - он утяжеляет пух и снижает теплоизоляцию.

Секрет объема - шарики для стирки

Положите в барабан 2-3 специальных шарика для стирки пуха. Они не дают наполнителю сбиваться в комки и помогают равномерно распределить его по всей куртке. Благодаря этому пуховик после стирки выглядит как новенький - объемный и опрятный.

Как правильно высушить пуховик

После стирки пуховик следует аккуратно отжать, разложить горизонтально на полотенце и периодически переворачивать, слегка подбивая, чтобы пух не слеживался. Если есть сушильная машина - используйте ее вместе с мячиками: это лучший способ быстро вернуть куртке объем и форму.

