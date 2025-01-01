Как в домашних условиях постирать подушку из перьев или пуха: простая инструкция

Стирка перьевой подушки - процесс, требующий особой внимательности.

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Можно ли стирать пуховые подушки в стиральной машине автомат / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как стирать подушку из перьев или пуха в стиральной машинке

Можно ли распушивать подушку после стирки

Как правильно сушить подушку из перьев

Многие хозяйки со временем интересуются, можно ли стирать подушки из перьев в стиральной машине, ведь специализированная химчистка не всегда по карману, а избавиться от грязи нужно.

Главред узнал, что на самом деле можно легко очистить перьевые подушки в домашних условиях, если придерживаться определенных советов. Ими поделились пользователи Quora.

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Для начала нужно понять, можно ли стирать пуховые подушки в стиральной машине автомат и то же касается подушек с перьевым наполнением. Ответ на этот вопрос зависит от качества подушки и возможностей вашей стиральной машины. Современные модели стиральных машин автомат позволяют деликатную стирку даже таких изделий.

Чтобы постирать подушку в стиральной машине нужно положить ее в специальный мешок для стирки, чтобы избежать повреждений, и выбрать программу для деликатных тканей с температурой до 30-40 градусов.

Далее нужно понять, как распушивать пуховую подушку после стирки и как сушить перьевые подушки. Лучшим вариантом будет использование сушильной машины, но если ее нет - дайте подушке высохнуть под прямым потоком воздуха, после чего необходимо вручную встряхивать и разминать ее.

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Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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