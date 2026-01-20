Укр
Действительно ли в СССР квартиры давали бесплатно: большой обман советской власти

Анна Косик
20 января 2026, 19:25
Сторонники Советского Союза до сих пор называют "бесплатные" квартиры преимуществом, которого сейчас нет. Но есть важный нюанс.
Квартиры в СССР
Почему в СССР не было бесплатных квартир / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Действительно ли квартиры в Советском Союзе были бесплатными
  • Почему выдача "бесплатных" квартир в СССР на самом деле была обманом

Во времена Советского Союза власти хвастались тем, что якобы прежде всего заботятся о людях. Примером этого ярые сторонники СССР до сих пор считают выдачу "бесплатных" квартир.

Однако Главред узнал, что квартиры жителям Советского Союза на самом деле обходились очень дорого. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником ellevika.

Почему "бесплатные" квартиры в СССР — это миф

Хотя советская власть громко заявляла о том, что раздает своим гражданам квартиры абсолютно бесплатно, на самом деле люди в СССР платили за них очень высокими налогами с зарплат, о которых даже не знали.

Кроме этого, квартиры, которые выдавали в Советском Союзе, принадлежали не конкретным людям, а государству. Поэтому, если семья и получила квартиру, то не могла ее потом законно ни продать, ни подарить.

"А еще нужно было в очереди лет 10-20 простоять. Мой дедушка 15 лет в очереди простоял и за это он не имел права увольняться с завода вплоть до самого распада Союза", - добавила блогерша.

Смотрите видео о том, почему "бесплатные" квартиры в СССР не более чем миф:

@ellevika

не хотела я снимать это видео, потому что не люблю эту избитую тему, но было очень много гневных комментариев от сторонников СССР

♬ оригинальный звук - ellevika

О персоне: ellevika

ellevika – украинская блогерша, которая активно ведет соцсети, в частности TikTok, где за ее страницей следят более двух миллионов пользователей. В Сеть она выкладывает креативные видео на общественно-политические и исторические темы.

Дочки Заворотнюк вышли на публику ради вдовца актрисы — детали

