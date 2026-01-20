Действительно ли в СССР квартиры давали бесплатно: большой обман советской власти

Вы узнаете:
- Действительно ли квартиры в Советском Союзе были бесплатными
- Почему выдача "бесплатных" квартир в СССР на самом деле была обманом
Во времена Советского Союза власти хвастались тем, что якобы прежде всего заботятся о людях. Примером этого ярые сторонники СССР до сих пор считают выдачу "бесплатных" квартир.
Однако Главред узнал, что квартиры жителям Советского Союза на самом деле обходились очень дорого. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником ellevika.
Почему "бесплатные" квартиры в СССР — это миф
Хотя советская власть громко заявляла о том, что раздает своим гражданам квартиры абсолютно бесплатно, на самом деле люди в СССР платили за них очень высокими налогами с зарплат, о которых даже не знали.
Кроме этого, квартиры, которые выдавали в Советском Союзе, принадлежали не конкретным людям, а государству. Поэтому, если семья и получила квартиру, то не могла ее потом законно ни продать, ни подарить.
"А еще нужно было в очереди лет 10-20 простоять. Мой дедушка 15 лет в очереди простоял и за это он не имел права увольняться с завода вплоть до самого распада Союза", - добавила блогерша.
