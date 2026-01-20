Смертельно опасно: украинцев призвали не использовать газовую плиту для отопления

По словам экспертов, использовать газовую плиту для обогрева помещения совершенно неэффективно и очень опасно.

Можно ли безопасно согреться газовой плитой

Украинцы из-за перебоев с отоплением пытаются обогревать жилье газовыми плитами

Эксперты предупреждают, что такая практика представляет смертельную опасность

Специалисты отмечают, что плиты не предназначены для обогрева

На фоне массированных атак России на энергосистему Украины, из-за которых многие граждане сталкиваются с длительными отключениями отопления, все больше людей прибегают к опасным способам обогрева, в частности используют газовую плиту не по назначению.

Украинский консультационный ресурс "ГазПравда" предупреждает, что эта практика не только неэффективна, но и создает серьезную угрозу жизни. В частности, в материале объясняется, что газовая плита не предназначена для длительного горения и не способна обеспечить достаточный уровень тепла.

Особенно опасными специалисты называют методы с нагревом кирпичей на конфорках — подобные эксперименты не дают ощутимого теплового эффекта. По подсчетам специалистов, один нагретый кирпич накапливает всего 0,051 кВт-ч энергии, тогда как грелка с водой обеспечивает в четыре раза больше тепла.

Почему греться с помощью газовой плиты опасно

Особое внимание уделено рискам, связанным с недостатком кислорода в помещении. Для полного сгорания одного кубометра газа требуется не менее десяти кубометров воздуха. Если же вентиляция недостаточна, образуется угарный газ - токсичное соединение, которое может привести к отравлению даже за несколько минут.

Специалисты подчеркивают, что когда люди пытаются обогреть квартиру плитой, они обычно плотно закрывают окна, что только усиливает опасность. Особенно критической ситуация становится ночью, когда человек засыпает и не может вовремя отреагировать на симптомы отравления.

В публикации напоминают, что газовые плиты - это исключительно бытовые приборы для приготовления пищи. Никаких альтернативных функций они не имеют, и производители прямо указывают на это в технической документации. Эксперты призывают украинцев не полагаться на сомнительные советы из интернета и не рисковать собственным здоровьем.

