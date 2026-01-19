Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

Ученые фиксировали процессы, происходящие в верхних слоях атмосферы на высоте сотен и тысяч километров.

https://glavred.info/life/sekretnyy-obekt-sssr-gde-v-ukraine-spryatana-samaya-bolshaya-tarelka-i-chto-s-ney-stalo-10733525.html Ссылка скопирована

Самая большая в СССР "тарелка", через которую слушали космос / Коллаж: Главред, фото: Wikipedia, Findway

Главное:

В лесах под Змеевом приходит в упадок уникальная ионосферная станция

Стометровые антенны, которые "слушали" космос, давно не работают

Комплекс превращается в индустриальную руину

Среди сосновых массивов вблизи Змиева, что в Харьковской области, скрывается объект, о существовании которого знают далеко не все. Это один из самых масштабных научных комплексов, созданных в советское время, — станция исследования ионосферы, которая десятилетиями фиксировала изменения в верхних слоях атмосферы и помогала понять, как космос влияет на Землю, пишет Телеграф.

В 1960-х, на волне космической гонки и веры в технологический прорыв, харьковские физики взялись за амбициозный проект — радиолокационное изучение ионосферы. Для этого требовалась большая тихая территория, удаленная от промышленных помех. Идеальное место нашли в лесах под Змеевом, где начали возводить комплекс, не имевший аналогов в Украине.

видео дня

Его сердцем стала круглая антенна диаметром около 100 метров — гигантская конструкция из металлической сетки, которая работала как сверхчувствительное "ухо", способное улавливать малейшие колебания в ионосфере. Рядом установили поворотную параболическую тарелку высотой с трехэтажный дом и антенное поле размером со стадион. Все элементы работали синхронно, образуя единый научный инструмент.

Особенно впечатлял антенный стенд 300×300 метров, который позволял посылать в атмосферу мощные радиоволны и наблюдать реакцию среды. Именно эти эксперименты помогали объяснять сбои радиосвязи, влияние магнитных бурь и поведение сигналов во время повышенной солнечной активности.

Рядом действовала радиоастрономическая обсерватория с декаметровыми телескопами, что позволяло сочетать атмосферные исследования с изучением космического радиоизлучения. Фактически это был автономный научный городок со своей инфраструктурой и командой специалистов.

Уникальность мирового масштаба

По оценкам экспертов, комплекс под Змеевом был одной из лишь одиннадцати подобных установок в мире и единственной такого уровня в Украине. Для Европы стометровая антенна была уникальной — аналогов просто не существовало.

После распада СССР станция не остановилась. Она вошла в структуру Института ионосферы НАН и МОН Украины, продолжая мониторинг космической погоды, моделирование ионосферы и участие в международных программах. Отдельные эксперименты проводились еще в 2000–2010-х годах.

Почему комплекс пришел в упадок

Содержание такого гиганта требовало огромных ресурсов:

электроэнергия для работы антенн,

ремонт металлических конструкций,

обновление оборудования,

подготовка персонала.

С годами эти расходы стали непосильными. Станция перешла в режим эпизодической работы: часть установок запускали только под конкретные проекты, другие — законсервировали. В некоторых помещениях до сих пор лежат чертежи, а на стенах висят графики начала 2000-х — как будто время остановилось.

Что осталось сегодня

Сегодня металлические конструкции покрыты ржавчиной, а антенные поля заросли травой и кустарником. Комплекс, который когда-то был символом научной смелости, теперь привлекает в основном исследователей индустриального наследия и любителей заброшенных объектов.

Несмотря на упадок, станция остается уникальным свидетельством того, как Украина участвовала в глобальных научных процессах и как амбиции прошлого оставили после себя впечатляющие технические артефакты.

Рекомендуем также ознакомиться:

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред