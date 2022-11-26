Оккупант Андрюс Кятвиртис ликвидирован в Украине / Фото УНИАН, facebook.com/irakli.komaxidze

На войне в Украине "демилитаризовали" российского оккупанта из Саратовской области с литовскими корнями. Андрюс Кятвиртис был предположительно летчиком транспортно-боевого Ми-8 АМТШ и родился в семье потомственных военных.

О ликвидированном захватчике написал в Facebook OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

"Администрация Пугачевского района Саратовской области опубликовала сухой и малосодержательный некролог о ликвидации в Украине уроженца г. Пугачева Саратовской области Андрюса Далюсовича Кятвиртиса, с которым родные и близкие простились 25 ноября", - говорится в сообщении.

32-летний капитан Андрюс Кятвиртис - выпускник Сызранского военно-авиационного училища, потомственный военный. Его отец Далюс Кятвиртис 1965 года рождения закончил в 1987 году то же училище и долгие годы служил в ВС РФ, упомянут на сайте Сызраньского училища в звании подполковника.

Обстоятельства и дата ликвидации Андрюса Кятвиртиса не уточняются.

Ранее ВСУ ликвидировали 33-летнего уроженца Томской области Дмитрия Черепанова. Российский оккупант пошел на войну добровольно: мечтал повторить "подвиг дедов".

Кроме того, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант - бывший сотрудник МЧС РФ Николай Давидян. На фронт он попал прямо из колонии. Тюремное заключение россиянин получил за распространение наркотиков.

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