32-летний капитан Андрюс Кятвиртис предположительно был летчиком транспортно-боевого Ми-8 АМТШ. Обстоятельства и дата ликвидации захватчика не уточняются.
На войне в Украине "демилитаризовали" российского оккупанта из Саратовской области с литовскими корнями. Андрюс Кятвиртис был предположительно летчиком транспортно-боевого Ми-8 АМТШ и родился в семье потомственных военных.
О ликвидированном захватчике написал в Facebook OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.
"Администрация Пугачевского района Саратовской области опубликовала сухой и малосодержательный некролог о ликвидации в Украине уроженца г. Пугачева Саратовской области Андрюса Далюсовича Кятвиртиса, с которым родные и близкие простились 25 ноября", - говорится в сообщении.
32-летний капитан Андрюс Кятвиртис - выпускник Сызранского военно-авиационного училища, потомственный военный. Его отец Далюс Кятвиртис 1965 года рождения закончил в 1987 году то же училище и долгие годы служил в ВС РФ, упомянут на сайте Сызраньского училища в звании подполковника.
Обстоятельства и дата ликвидации Андрюса Кятвиртиса не уточняются.
Ранее ВСУ ликвидировали 33-летнего уроженца Томской области Дмитрия Черепанова. Российский оккупант пошел на войну добровольно: мечтал повторить "подвиг дедов".
Кроме того, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант - бывший сотрудник МЧС РФ Николай Давидян. На фронт он попал прямо из колонии. Тюремное заключение россиянин получил за распространение наркотиков.
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