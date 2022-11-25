Более 90% украинцев готовы терпеть жизнь без света и тепла ради членства в ЕС - Зеленская

Елена Зеленская / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Абсолютное большинство украинцев - более 90% - готовы два-три года жизни потерпеть условия без света и тепла. Но для этого граждане хотят знать, что их ждет перспектива членства Украины в ЕС.

Такое заявление в интервью ВВС Украина озвучила первая леди Елена Зеленская со ссылкой на данные социального исследования.

"Мы знаем ради чего - ради победы, ради чувства достоинства, ради того, что нас ждет эта демократическая семья, и мы хотим быть в ней наравне с другими. Украинцы готовы это терпеть. Мы оптимистично смотрим на эти вещи", - сказала Зеленская.

При этом первая леди добавила, что украинцы надеются, что все ракетные обстрелы закончатся значительно быстрее.

"Знаете, легко бежать марафон, когда ты знаешь сколько километров. Мы, к сожалению, не знаем, сколько километров, мы должны рассчитывать свои силы. Это сложно. Порой бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, помогающие нам удержаться", - отметила Зеленская.

Ракетный обстрел Украины 23 ноября

В этот же день Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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