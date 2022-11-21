"Путин сдуру провел псевдореферендумы": политолог назвал провал России из-за потери Херсона

Соскин, Путин / УНИАН, Главред

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду рассказал, настолько же грандиозный провал Россия получила от потери Херсона.

"Да. Путин сдуру провел псевдореферендумы, оформил аннексию, закрепив в российской конституции Херсонскую область и другие захваченные территории как субъекты Российской Федерации. А теперь Херсон потерян – это колоссальный удар по Путину, его курсу и РФ в целом", - говорит Соскин.

По его словам, Россия несет большие потери.

"Потери, и среди мобилизованных, и среди контрактников, и среди регулярных войск. Взять хотя бы потерю Россией Чернобаевки – мощнейшей военно-летной базы, где остались даже российские вертолеты, плюс много техники сгорело. Так что России нанесен большой урон, причем потеряла она лучшие вооруженные силы и важную технику", - отметил Соскин.

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.

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