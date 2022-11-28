"Теперь РФ использует только массированные атаки": Жданов предупредил о новом обстреле

Жданов предупредил о возможном новом обстреле российскими ракетами/ Главред, УНИАН

Не стоит считать российские ракеты, ведь у них их еще очень много. Кроме запасов, которые использует страна-агрессор РФ для обстрелов Украины, в России увеличили мощности производства новых ракет.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале. Он отмечает, что Россия клепает новые ракеты в три рабочие смены, чтобы пополнить запасы.

"Их (ракет – ред.) там еще очень много. Сказать точно не может никто: ни разведка НАТО, ни наша. Потому что у них там есть и запасы Советского Союза и то, что изготавливала РФ – раньше и сейчас. Производства в России работают в три смены и клепают эти ракеты", – рассказал Жданов.

Однако разница между поставками и потребностями растет, отмечает эксперт. Поэтому в РФ уменьшается количество запасов. Из-за этого страна-агрессор осуществляет единичные, но массовые обстрелы территории Украины.

"Поэтому мы сейчас наблюдаем более редкие ракетные обстрелы. Теперь Россия использует лишь массированные ракетные удары. А потому РФ может изготавливать ракеты и накапливать. Кстати, завтра (28 ноября – ред.) будет известно, накопили ли они ракеты для массированных обстрелов", – пояснил Жданов.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что у страны-агрессора России существенно иссякают запасы высокоточных ракет. Однако РФ всё-таки в ближайшее время может осуществить масштабную атаку на критическую инфраструктуру Украины. В России из-за дефицита ракет могут пытаться ускорить их изготовление.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что РФ по состоянию на это время имеет еще достаточно ракет, чтобы осуществлять новые массированные атаки на Украину. Сейчас в армии России остается около 400 единиц крылатых ракет Х-101 и Х-555 и примерно такое же количество "Калибров".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые ракетные удары по территории Украины. По словам президента, пока у РФ есть ракеты, они не успокоятся. Но силы обороны к ним готовятся.

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