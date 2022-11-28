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Путинский генерал назвал новые цели для ракетных ударов РФ по Украине

28 ноября 2022, 07:16

Гурилёв заявил, что бомбить мосты в Украине России невыгодно, так как на это необходимо около 10 ракет. Далее ракетные удары придутся на банковскую структуру.

Андрей Гурилёв, ракетный удар
Андрей Гурилёв назвал новые цели ракетных ударов РФ / Фото УНИАН, скриншот

Генерал армии России и депутат госдумы Андрей Гурилёв признался, что страна-агрессор атакует мирное население Украины. В планах агрессора - разрушить не только энергосистему нашей страны, но и банковскую систему, чтобы украинцы остались без денег.

"Вот как сегодня – хлестанули по энергетике. Это влияет на жизнеспособность государства? Кардинально влияет. И сегодня говорят: там нет воды, нет тепла... Это все туфта. Промышленность, главное, стала. Вот та главная промышленность, которая работала и зарабатывала деньги – раз, та промышленность, которая ремонтировала и производила вооружение – два, и та промышленность, котора была в состоянии еще что-то делать. Все стоит. Это главное на сегодняшний день", – заявил Гурилёв.

По его словам, бомбить мосты в Украине России невыгодно, так как на это необходимо около 10 ракет.

"А если ударить в центр управления железными дорогами, то нужна одна ракета", – сказал путинист.

Андрей Гурилёв
Андрей Гурилёв / скриншот

По словам генерала, далее ракетные удары РФ придутся на банковскую структуру Украины.

"Почему не бьем? Вот сейчас работаем по энергетике, вот когда добьем, дальше же есть не только логистика, к примеру, банковская структура. Сейчас, если бомбить, то только в центр банковских операций. Все стало. Ничего никуда не переведешь, карты не работают, тебе получку не уплатят", – заявил Гурилёв.

Опасность нового ракетного удара РФ

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые ракетные удары по территории Украины. По словам президента, и пока у РФ есть ракеты, они не успокоятся. Но силы обороны к ним готовятся.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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