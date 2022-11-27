В РФ есть сотни готовых ракет Х-101 и Х-555, могут быть новые массовые обстрелы – эксперт

Украине грозят новые массовые обстрелы со стороны РФ, говорит эксперт/ Reuters, pixabay.com

Страна-агрессор РФ по состоянию на это время имеет еще достаточно ракет, чтобы совершать новые массированные атаки на Украину. Сейчас в армии России остается около 400 единиц крылатых ракет Х-101 и Х-555 и примерно такое же количество "Калибров".

При этом помимо ракет РФ может использовать для обстрелов также другие снаряды. Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии "24 каналу".

Катков отметил, что, согласно данным разведки, Россия может производить около 180 ракет в год. И санкции не мешают ей это делать, ведь в РФ научились доставать нужные запчасти. Более того, страна-агрессор даже нарастила свое производство – ранее частные аналитические центры сообщали, что РФ производит по 60 ракет в год.

Эксперт пояснил, что в России могли перейти на трехсменный рабочий день, чтобы изготавливать больше ракет. И очевидно, что сильных проблем с комплектующими у них нет, несмотря на санкции.

Также он напомнил, что в РФ размышляют о запуске у себя производства иранских дронов Shahed-136.

В такой ситуации может помочь предоставление западными партнерами зенитных пулеметов с тепловизорами, которыми хорошо сбивать дроны Shahed-136. Первые такие образцы ВСУ уже получили, говорит эксперт.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее сообщалось, что среди ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, заметили крылатую ракету, предназначенную для переноса ядерной боеголовки. Как говорится в отчете Министерства обороны Британии, таким образом агрессор рассчитывает отвлекать украинские силы ПВО от поражения ракет дальнего действия.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что у страны-агрессора России существенно иссякают запасы высокоточных ракет. Однако РФ всё-таки в ближайшее время может осуществить масштабную атаку на критическую инфраструктуру Украины. В России из-за дефицита ракет могут пытаться ускорить их изготовление.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

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