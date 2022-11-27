Россия готовит новый удар: Зеленский предупредил украинцев о сложной неделе

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые ракетные удары по территории Украины.

По словам президента, и пока у РФ есть ракеты, они не успокоятся. Но силы обороны к ним готовятся.

"Мы понимаем, что террористы готовят новые удары и пока у них есть ракеты - они не успокоятся. Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с партнерами", - отметил президент Украины.

Зеленский также предупредил, что на неделе особенно важно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

"Все вместе и помогая друг другу - мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму, эту попытку России использовать холод против людей. Делаем и будем делать все возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за террористическую войну", - добавил глава государства.

Опасность нового ракетного удара РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Ранее политический аналитик и экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Украины – это геноцид, и международное сообщество должно было отреагировать на это. Однако на Западе боятся, что Россия начнет бить ракетами по странам Североатлантического альянса.

Напомним, украинцев призвали заблаговременно подготовиться к обстрелам и рассказали о 8 шагах, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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