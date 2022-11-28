С приходом зимы у войск Путина в Украине прибавится проблем – военный аналитик

Зима покажет разницу в качестве между российскими и украинскими силами / Фото Reuters

Погода в Украине в ближайшие дни изменится - похолодание на четыре-пять градусов приведет к тому, что российская оккупационная армия столкнется с новыми проблемами. В то же время украинские войска лучше экипированы для зимовки в окопах. Об этом заявил военный и оборонный аналитик Sky News профессор Майкл Кларк.

"Сейчас на несколько дней похолодает на четыре-пять градусов ниже нуля. Земля промерзнет и останется мерзлой. Это важно для войск. Поскольку погода сейчас становится холодной, это подчеркнет разницу в качестве между российскими и украинскими силами", – отметил он.

По его словам, чтобы пережить зиму, войска должны быть хорошо снабжены и экипированы, их необходимо регулярно выводить из окопов. В этом смысле ВСУ справятся лучше, чем оккупанты, потому что теперь они лучше оснащены и мотивированы.

"А многие россияне уже недовольны и не хотят быть там", – говорит Майкл Кларк.

Агрессору остается прибегать к использованию ракет из ядерного арсенала, что является признаком его отчаяния, добавил профессор.

"Боевые действия на востоке Донбасса усиливаются, потому что у украинцев есть шанс отбросить россиян туда, откуда они начали в феврале", – добавил Кларк.

Как сообщал Главред, ранее в Министерстве обороны Британии заявили, что среди ракет, которыми Россия обстреливает территорию Украины, заметили крылатую ракету, которая предназначена для переноса ядерной боеголовки. По мнению экспертов, таким образом агрессор рассчитывает отвлекать украинские силы ПВО от поражения ракет дальнего действия.

Напомним, генерал армии России и депутат госдумы Андрей Гурилёв признался, что страна-агрессор атакует мирное население Украины. В планах агрессора - разрушить не только энергосистему нашей страны, но и банковскую систему, чтобы украинцы остались без денег.

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