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"РФ готовится атаковать": в ВСУ предупредили об угрозе массовых обстрелов и назвали сроки

28 ноября 2022, 10:45

Российские оккупанты вывели в Черное море корабли с ракетами, которые могут применить уже в ближайшее время.

Ракетный удар, ракета, Наталья Гуменюк
В ВСУ предупредили об угрозе новых массовых обстрелов/ Telegram Кирилл Тимошенко, скрин

Украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара со стороны РФ и призвали не игнорировать воздушную тревогу. На то, что страна-агрессор Россия может готовиться к новой атаке на Украину, указывает тот факт, что она вывела в Черное море корабль с ракетами.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 28 ноября. Она отметила, что военные зафиксировали ракетоноситель с восемью ракетами на борту.

"В Черном море появился за длительное время, несколько суток не было, ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, который несет восемь ракет типа "Калибр" на своем борту. Это говорит о том, что подготовка происходила", – заявила Гуменюк.

В пунктах базирования оккупантов находятся снаряженные ракетоносители, для задействования которых стране-агрессору понадобится всего несколько часов. Такие корабли смогут выпускать ракеты даже несмотря на шторм, который сейчас наблюдается на море.

Гуменюк подчеркнула, что нельзя игнорировать сигнал воздушной тревоги. Также она отметила, что оккупанты могут осуществить новую атаку в начале этой недели.

"Вполне вероятно, что начало недели будет ознаменовано такой атакой", – сказала она.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что РФ по состоянию на это время имеет еще достаточно ракет, чтобы осуществлять новые массированные атаки на Украину. Сейчас в армии России остается около 400 единиц крылатых ракет Х-101 и Х-555 и примерно такое же количество "Калибров".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые ракетные удары по территории Украины. По словам президента, пока у РФ есть ракеты, они не успокоятся. Но силы обороны к ним готовятся.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что не стоит считать российские ракеты, ведь у них их еще очень много. Кроме запасов, которые извлекает страна-агрессор РФ для обстрелов Украины, в России увеличили мощности производства новых ракет. По его словам, Россия может осуществить новую массированную ракетную атаку.

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