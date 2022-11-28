Лады закончились: матерям погибших оккупантов выдали циничные подарки

Компенсация за погибшего / t.me/riamelitopol

Российские власти начали выдавать семьям погибших российских военных полотенца в качестве компенсации.

Информацию об этом публикуют Телеграмм-каналы.

"В Курской области матерям погибших оккупантов вручили наборы полотенец. Похоже, "Лады" заканчиваются", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как глава Льговского района Сергей Коростелев пришел с подарками к матерям погибших военнослужащих в Курской области.

Компенсация родным погибших / t.me/riamelitopol

Компенсация родным погибших / t.me/riamelitopol

Примечательно, что после огласки администрация удалила сообщение.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

Читайте также: