Лады закончились: матерям погибших оккупантов выдали циничные подарки

Российские власти не перестают удивлять отношением к своим гражданам.
Российские власти начали выдавать семьям погибших российских военных полотенца в качестве компенсации.
Информацию об этом публикуют Телеграмм-каналы.
"В Курской области матерям погибших оккупантов вручили наборы полотенец. Похоже, "Лады" заканчиваются", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как глава Льговского района Сергей Коростелев пришел с подарками к матерям погибших военнослужащих в Курской области.
Примечательно, что после огласки администрация удалила сообщение.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.
Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.
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