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ВСУ атаковали военные цели на территории РФ: у оккупантов есть "пропущенные"

Марина Фурман
26 ноября 2024, 09:00
1756
Целью ВСУ были российские арсеналы, склады БК и нефтепродуктов.
удар по РФ
ВСУ нанесли удары по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Основное:

  • Украинские защитники атаковали военные объекты на территории РФ
  • Под атаку попали российские аэродромы, склады с БК и с нефтепродуктами

В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам РФ в Ростовской области. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, под прицелом Сил обороны Украины были аэродромы РФ, склады с БК и с нефтепродуктами.

видео дня

"Ростовская область принимала наши ракеты. Зафиксированы взрывы и работа ПВО в Зернограде в районе аэропорта. Зафиксированы взрывы в направлении аэропорта в Таганроге с камер пригорода и камер в селе Новобессергеновка", - написал Андрющенко.

Он отметил, что в аэропорту Таганрога базируются вертолеты, в частности К-52. Также громко было в Новошахтинске и Каменске.

"Наиболее очевидное попадание, что частично подтверждаю местные - аэропорт Таганрога", - добавил советник городского головы Мариуполя.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских беспилотников.

"Над территорией Ростовской области уничтожено 24 БпЛА, 5 - над территорией Брянской области, 3 - над территорией Белгородской области, 3 - над территорией Курской области, 1 - над территорией Орловской области, 1 - над территорией Воронежской области и 2 над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Взрывы в России - последние новости

В ночь на понедельник, 25 ноября, Силы обороны Украины успешно ударили по ряду важных объектов российских оккупантов на территории страны-агрессора России. По данным Генштаба ВСУ, на территории РФ были атакованы объекты, в частности, в Брянской, Калужской и Курской областях РФ.

Вечером субботы, 23 ноября, в Курской области России прогремели мощные взрывы. В регионе объявили воздушную тревогу в связи с атакой неизвестных БПЛА и ракет. Через несколько минут губернатор региона сообщил, что на Курщине работает российское "ПеВеО". В то же время в российских пабликах разгорелось активное обсуждение ситуации. Местные жаловались на мощные взрывы и сообщали о "прилете".

Напомним, как сообщал Главред, ночью 20 ноября в поселке Котово Новгородской области россияне паниковали из-за атаки дронов. Предварительно, был атакован 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ.

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Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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война в Украине атака дронов Удары вглубь РФ
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