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США могут объявить особый формат ленд-лиза для Украины: что предполагается

Юрий Берендий
6 февраля 2025, 17:12
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Существует сразу несколько рычагов для повышения давления на РФ со стороны США, но нужен комплексный подход для увеличения их эффективности, отметил Фесенко.
США могут объявить особый формат ленд-лиза для Украины: что предполагается
США могут передать Украине "ленд-лиз на льготных условиях" для давления на РФ / Коллаж Главред, фото: US Army

О чем сказал Фесенко:

  • Уменьшение цены на нефть станет вызовом для России
  • Санкции против танкерного флота РФ нужно ужесточать
  • Трамп может передавать помощь Украине по схеме ленд-лиза на льготных условиях

США необходимо сосредоточиться на поиске эффективных рычагов давления на Россию, в частности через санкции в нефтяном секторе и экономике, о чем заявлял Трамп. Будет ли этого достаточно для влияния на РФ, в интервью Главреду пояснил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он отметил, что существуют разные взгляды относительно методов давления на Россию, и это легко увидеть, проанализировав комментарии экспертов. Большинство специалистов считают, что наиболее эффективным способом воздействия является снижение цен на нефть на мировых рынках, поскольку значительная часть финансирования войны обеспечивается именно за счет нефтяных доходов. Если Трампу удастся добиться снижения цены, это будет иметь ощутимый эффект.

Интересно, что эксперты уже рассчитали оптимальный уровень. Например, Кит Келлог назвал цифру в 45 долларов за баррель. Если цена упадет до этого показателя, Россия столкнется с финансовыми трудностями, что может заставить ее искать пути для переговоров.

"Удастся ли этого достичь? Вопрос дискуссионный. США могут в течение года постепенно увеличить добычу нефти и часть ее продавать на внешние рынки. Это могло бы снизить цены на глобальных рынках. И это может уменьшить цену на нефть на глобальных рынках. А вот что касается ОПЕК и Саудовской Аравии, здесь есть вопросы. Поскольку и ОПЕК, и Саудовская Аравия зарабатывают на продаже нефти, это их экономический интерес. Они не заинтересованы в том, чтобы цена была ниже", - сказал Фесенко.

ОПЕК, ОПЕК+ нефть, инфографика
Что известно об ОПЕК и ОПЕК+ / Инфографика: Главред

Он добавил, что для реализации амбициозных проектов наследного принца Мухаммеда бин Салмана Саудовская Аравия нуждается в цене на нефть не ниже 100 долларов за баррель, тогда как сейчас она колеблется чуть выше 80 долларов. Учитывая это, ОПЕК и Эр-Рияд не заинтересованы в ее снижении.

По мнению политолога, если Трампу удастся договориться с саудитами хотя бы на год об увеличении нефтяных поставок на внешние рынки, это могло бы частично компенсировать потери от падения цены. Взамен США могут предложить Саудовской Аравии больше оружия или выгодные инвестиционные программы.

"То есть здесь уже речь идет о договоренностях на уровне бизнеса. Если предложение будет выгодным для Саудовской Аравии, возможно, это сработает. Что касается ОПЕК в целом, я сомневаюсь, что это сработает. Вряд ли они пойдут на это. Поэтому проблемным моментом является именно ОПЕК, а также частично Саудовская Аравия. Как политолог, я в этом вопросе настроен скептически. Как гражданин Украины, я искренне желаю Трампу успеха. Пусть ему удастся снизить цену на нефть", - сообщил Фесенко.

Он также отметил, что тарифные санкции против России не принесут желаемого результата. Зато дальнейшее усиление финансовых ограничений, в частности вторичных санкций против Китая, Индии и Турции, уже дает определенный эффект и требует дальнейшего расширения.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду о перспективах мирных переговоров:

Фесенко отметил, что особое внимание следует уделить санкциям против российского танкерного флота, в частности в отношении страховых компаний, которые обслуживают российские суда. Важно блокировать не только те компании, которые работают в США, но и те, которые ведут деятельность в Индии, Китае, Турции и других странах. Такие ограничения могут иметь существенное влияние. Если Трамп примет решение об их усилении, это может значительно ослабить позиции России.

"И, безусловно, самое главное в ближайшее время - это восстановление военной поддержки Украины. Вероятно, она будет не безвозмездной, как при Байдене, а в долг, по так называемой схеме ленд-лиза на льготных условиях. То есть мы будем рассчитываться за этот долг позже. Но главное - восстановить военную помощь Украине, а еще лучше - увеличить ее", - сказал он.

Фесенко заключает, что это станет рычагом давления на Россию. Если же Москва продолжит сопротивление и будет выдвигать свои условия, необходимо усилить военную поддержку Украины, предоставив современное вооружение, способное наносить удары по российской территории. Это еще больше усилит эффект давления. В то же время мгновенного решения ситуации не существует - никакой "волшебной палочки" для немедленного результата нет.

"Итак, волшебной палочки, которая могла бы мгновенно изменить ситуацию, не существует. Но если администрация Трампа будет использовать комплексный подход - от снижения цены на нефть до военной помощи Украине и усиления санкций - это может дать результат. Тогда они постепенно смогут принуждать Путина к переговорам", - резюмировал политолог.

Позиция Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог не будет презентовать "мирный план" Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда документ будет завершен, Трамп лично его представит.

Также Кэллог отверг возможность восстановления ядерного статуса Украины. В интервью Fox News он прокомментировал соответствующую идею президента Владимира Зеленского, заявив, что такой сценарий не рассматривается.

Тем временем в России заявили о вероятности встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшее время. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о возможных переговорах между президентами РФ и США.

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Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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