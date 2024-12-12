Обострение в Запорожской области: объявлена принудительная эвакуация

В настоящее время полицейские эвакуировали 22 жителя Малой Токмачки. Еще 7 человек покинули село самостоятельно.

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Обязательная эвакуация из Малой Токмачки / коллаж: Главред, фото: vidbudova.zp.ua

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Из-за обстрелов жители Малой Токмачки подвержены опасности

В Малой Токмачке остаются проживать 16 человек

Из-за усиления российских обстрелов на Ореховском направлении (Запорожская область) принудительной эвакуации подлежит население села Малая Токмачка Пологовского района. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области со ссылкой на начальника отдела региональной полиции Александра Кривенко.

По его словам, село Малая Токмачка оказалось непосредственно на линии соприкосновения. Из-за усиления обстрелов местные жители подвержены опасности, поэтому принято решение об их принудительной эвакуации.

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"В настоящее время полицейские эвакуировали 22 жителя Малой Токмачки. Еще 7 человек покинули село самостоятельно. При этом, в селе остаются проживать еще 16 человек. Из них 14 отказываются от эвакуации, с ними ведется разъяснительная работа. Два человека находятся в той части населенного пункта, куда добраться невозможно", - говорится в сообщении.

Также в ряде населенных пунктов Запорожской области (Гуляйполе, Степногорске, Новопавловки, Преображенки и Егоровке) принудительной эвакуации подлежат дети. На данное время оттуда уже эвакуированы 54 ребенка вместе с их родителями.

По данным Отдела коммуникации ГУ Нацполиции региона, на сегодняшний день на территориях Запорожской области, где ведутся активные боевые действия, остаются 8 884 местных жителя.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военнослужащий ВСУ, журналист, политолог Кирилл Сазонов заявил, что армия страны-агрессора России запустила в Сети фейковую информацию о якобы взятии Курахово, что в Донецкой области. По его словам, пока оккупантам не удалось захватить этот город, хотя общая ситуация действительно остается тяжелой и враг пытается обойти Курахово с флангов.

Командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Лютый" сообщил, что сейчас трудно спрогнозировать, зайдет ли армия страны-агрессора России в Покровск Донецкой области.

Кроме того, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Покровск. Враг оккупировал населенные пункты поблизости и продолжает свое наступление с флангов. И уже стало известно, что россияне были замечены в окрестностях Покровска.

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Где находится Малая Токмачка Малая Токмачка - село в Ореховском районе Запорожской области Украины. Население по данным 2024 года составляло менее 100 человек. Является административным центром Малотокмачанского сельсовета, в который не входят другие населённые пункты. Село Малая Токмачка находится на левом берегу реки Конка, выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Новопокровка, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположен город Орехов, на противоположном берегу - село Преображенка.

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