Россия готовит новый ракетный удар по Украине: какие регионы под угрозой

Марина Фурман
16 ноября 2025, 19:27
Мониторинговые каналы отмечают, что захватчики меняют тактику применения дальнобойных ракет.
Россия готовит новый массированный удар - что известно

Вкратце:

  • Враг готовит ракетный удар по Украине
  • Есть вероятность, что россияне применят ракеты Х-101

Российские оккупанты готовят новый ракетно-дроновой удар по Украине. Враг активно проводит передислокацию бомбардировщиков, а ударные дроны россиян уже фиксируют над Украиной. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Мониторинговые ресурсы предупреждают о высокой вероятности массированной ракетно-дроновой атаки в течение ближайшего времени.

"Враг начал подготовку к ракетному удару с Ту-95МС", - говорится в сообщении.

Мониторы отмечают, что сейчас основную угрозу ракеты Х-101 теперь представляют для западных областей, ведь российские захватчики меняют тактику применения дальнобойных ракет.

Около 10 утра появилась информация о том, что была осуществлена передислокация 3 Ту-95МС на аэродром "Энгельс-2". Вечером 16 ноября написали, что после снаряжения ракетами 3 Ту-95МС возвращаются на "Оленью".

"Подготовка к ракетному удару продолжается", - написали в одном из мониторинговых каналов.

При этом в Telegram-канале Tracing отметили, что по состоянию на 16 ноября вблизи Украины находится шесть бортов Ту-95МС на двух разных авиабазах, в частности:

  • "Оленья" - 4 Ту-95МС;
  • "Энгельс-2" - 2 Ту-95МС.

Кроме этого, Украина сейчас под атакой вражеских дронов. Как пишут в Воздушных силах ВСУ, БПЛА летят из Сумской области в направлении Полтавщины.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине

Россияне изменили тактику ударов по Украине - объяснение эксперта

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что российские оккупанты увеличивают количество баллистики, которая запускается по территории Украины. Именно поэтому нам нужно больше систем противовоздушной обороны. Он привел пример, что только в октябре россияне выпустили по Украине около 95 ракет "Искандер-М".

"И здесь важно понимать, что, например, в зоне ответственности и работы средств противовоздушной обороны Patriot, эффективность этих систем составляла 67%. Это не совсем "вау", потому что если бы это было 70-80%, то тогда бы можно было сказать, что это гарантированно качественная работа систем ПВО", - сказал эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 ноября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и баллистической ракетой "Искандер-М". В результате атаки пострадали Одесская, Днепропетровская и Сумская области.

Председатель Одесской ОВА отметил, что в результате атаки РФ были повреждены объекты энергетики, среди которых и солнечная электростанция.

В общем на Украину этой ночью летели 176 ударных беспилотников и ракета "Искандер-М". Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

