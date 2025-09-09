Удары по мавзолею и "Белому дому" РФ: прогноз ракетной "ответки" по Москве

Без баллистических ракет Украина не сможет "развалить" российскую экономику, уверен Олег Жданов.

Олег Жданов прокомментировал вероятные цели для ударов ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Жданова:

Украине необходимо иметь на вооружении баллистические ракеты для ответных ударов

Бить нужно по мавзолею и Дому правительства РФ

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал массированные удары РФ по Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Украине необходимо иметь на вооружении баллистические ракеты для ответных ударов по территории страны-агрессора РФ.

"Вот почему так важно Украине обладать баллистикой. Без баллистики мы не развалим российскую экономику", - указал эксперт.

Он напомнил о том, что недавно третьему человеку в политической иерархии Украины премьеру Юлии Свириденко Россия разбомбила рабочее место.

"При этом Мишустин почему-то не ходит по руинам своего кабинета в Доме правительства РФ на набережной в Москве. А почему? Сколько ракет полетело в ответ на удары по Киеву? Ни одной! А должен быть зеркальный ответ, причем бить нужно по всему, начиная от мавзолея и заканчивая Домом правительства РФ", - считает собеседник.

Он уверен в том, что адекватные ответные удары по объектам в Москве должны последовать после варварских обстрелов РФ украинских городов.

"Когда в России это будут понимать, когда баллистика будет рваться в районе "Москва-Сити", когда в Москве будет происходить то же самое, что и в Киеве, только тогда россияне скажут своей власти: "Вы что, охренели?!", - добавил Жданов.

Цели ударов РФ: мнение эксперта

Россия не прекращает использовать тактику комбинированных ударов с применением ракет и дронов, направленных в первую очередь против мирного населения и объектов энергетики Украины. Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнёв.

По его словам, в результате ночной атаки пострадала не только столица, но и ряд других областей страны.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева. США планируют более жесткие меры против Москвы, чтобы заставить прекратить военные действия в Украине.

Как сообщалось ранее, у Трампа грозят Путину после удара РФ. Запад может объединить усилия в попытке "обрушить" российскую экономику, говорит Скотт Бессент.

Ранее Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

