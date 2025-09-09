Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удары по мавзолею и "Белому дому" РФ: прогноз ракетной "ответки" по Москве

Алексей Тесля
9 сентября 2025, 20:31
117
Без баллистических ракет Украина не сможет "развалить" российскую экономику, уверен Олег Жданов.
Олег Жданов, ATACMS
Олег Жданов прокомментировал вероятные цели для ударов ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Жданова:

  • Украине необходимо иметь на вооружении баллистические ракеты для ответных ударов
  • Бить нужно по мавзолею и Дому правительства РФ

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал массированные удары РФ по Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Украине необходимо иметь на вооружении баллистические ракеты для ответных ударов по территории страны-агрессора РФ.

видео дня

"Вот почему так важно Украине обладать баллистикой. Без баллистики мы не развалим российскую экономику", - указал эксперт.

Он напомнил о том, что недавно третьему человеку в политической иерархии Украины премьеру Юлии Свириденко Россия разбомбила рабочее место.

"При этом Мишустин почему-то не ходит по руинам своего кабинета в Доме правительства РФ на набережной в Москве. А почему? Сколько ракет полетело в ответ на удары по Киеву? Ни одной! А должен быть зеркальный ответ, причем бить нужно по всему, начиная от мавзолея и заканчивая Домом правительства РФ", - считает собеседник.

Он уверен в том, что адекватные ответные удары по объектам в Москве должны последовать после варварских обстрелов РФ украинских городов.

"Когда в России это будут понимать, когда баллистика будет рваться в районе "Москва-Сити", когда в Москве будет происходить то же самое, что и в Киеве, только тогда россияне скажут своей власти: "Вы что, охренели?!", - добавил Жданов.

Цели ударов РФ: мнение эксперта

Россия не прекращает использовать тактику комбинированных ударов с применением ракет и дронов, направленных в первую очередь против мирного населения и объектов энергетики Украины. Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнёв.

По его словам, в результате ночной атаки пострадала не только столица, но и ряд других областей страны.

Удары по Украине - новости по теме

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева. США планируют более жесткие меры против Москвы, чтобы заставить прекратить военные действия в Украине.

Как сообщалось ранее, у Трампа грозят Путину после удара РФ. Запад может объединить усилия в попытке "обрушить" российскую экономику, говорит Скотт Бессент.

Ранее Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Больше новостей:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Олег Жданов ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

19:40Техно и IT
Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

19:30Синоптик
В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

19:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Последние новости

20:31

Удары по мавзолею и "Белому дому" РФ: прогноз ракетной "ответки" по Москве

20:26

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

20:09

Скандал с танцами Усика: в команде боксера расставили все точки над "і"

19:52

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: эксперты дали советы

19:40

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
19:30

Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

19:29

"От такого просто звереешь": журналист рассказал, как пленных доводили до бешенства в РФ

19:26

В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

19:10

Финальная битва за Донбасс?мнение

Реклама
19:09

Украина может заморозить фронт: посол США при НАТО назвал ключевое условие

18:37

В Киеве рыбачка показала улов: женщина выловила в Днепре экзотическую рыбу

18:35

Люди собрались, чтобы получить пенсию: в Яровой резко возросло количество погибшихФотоВидео

18:27

Какие люди ценят приключения больше, чем порядок: все связано с датой рождения

18:25

"Смертельное" соседство: с какими овощами категорически нельзя хранить картофель

18:19

Когда нужно продавать автомобиль - определен критический возраст и пробегВидео

18:06

За закрытыми дверьми: принц Уильям сделал неожиданное признание о своих детях

18:04

94% разводов можно предсказать: психологи назвали ТОП-4 признака конца отношений

17:50

Умолял: Повалий в слезах призналась, кто просил ее не предавать Украину

17:44

Строгие запреты и приметы 10 сентября: что нельзя делать, чтобы не началась "черная полоса"

17:27

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком под кроватью за 71 с

Реклама
17:25

Беларусь под прицелом: Жданов раскрыл вероятные задачи перед ВСУ

17:15

Хозяйка уехала, а кот устроил скандал: его реакция рассмешила всех, видео

17:02

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

16:53

Есть в шкатулке у каждой: Андре Тан назвал самые модные аксессуары на осень-2025

16:46

Эксперт призвал НАПК проверить расхождения в декларации главы НБУ Андрея Пышного

16:45

Модная верхняя одежда на осень: что носить вместо скучного тренча

16:36

Польша закрывает границу - Туск опасается совместного нападения РФ с Беларусью

16:32

"Срок пошел на пользу": продюсер рассказал, где и за сколько снимается Ефремов

16:20

Худший страх Путина: в Reuters узнали, чего боится Кремль после войны

16:15

Порошенко лишь за август обогатился почти на 1 млрд грн: это его заработок за 6 довоенных лет, - СМИ

16:07

Как делают крабовые палочки: правда, о которой знают единицы

16:02

Стиль объятий может многое рассказать о человеке - ученые раскрыли секрет

15:34

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

15:29

В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

15:20

Источником новостей были новенькие: журналист рассказал о реалиях плена

15:15

Муж Заворотнюк решился на отчаянный шаг после смерти актрисы

15:00

Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

14:53

Украинцам в Польше грозят штрафы более 20 тысяч гривен: в чем причина

14:51

В Украине начали серьезно штрафовать из-за колес: кого могут лишить прав

14:51

Гороскоп Таро на сегодня 10 сентября: Ракам - терпение, Львам - брать инициативу

Реклама
14:47

Гораздо больше, чем кажется: что на самом деле и сколько помнят котыВидео

14:46

Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

14:40

Новый жених Даши Квитковой раскрыл очень личный факт о ней

14:40

Шесть знаков зодиака, которые откладывают работу до последней минуты

14:37

Азербайджан-Украина: где и когда смотреть важнейший матч в отборе на ЧМ-2026

14:07

Он съедет: как третья беременность Тодоренко рушит ее брак

13:57

Ностальгия накроет после первого укуса: рецепт сказочного печенья Ракушки

13:49

"Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

13:45

Цены взлетели до исторического максимума - какой вид мяса рекордно подорожал

13:44

Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять