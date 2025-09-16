Игра Лукашенко: эксперт рассказал, как "Запад-2025" может стать его "планом Б"

Мусиенко объясняет, почему присутствие офицеров США на маневрах выглядит странным и что это может означать.

Лукашенко ищет возможность наладить отношения с США, балансируя между Москвой и Вашингтоном / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Почему США могут присутствовать на этих учениях

Что говорит Мусиенко о планах Лукашенко и РФ

В Беларуси продолжаются российско-белорусские у чения "Запад-2025", которые стартовали 12 сентября. По данным Reuters, на маневрах неожиданно заметили офицеров военной службы США - официального подтверждения этому пока нет.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, с чем может быть связано такое присутствие:

"Общая практика такова, что на подобные учения приглашаются, в частности, представители военных ведомств стран-соседей. По понятным причинам среди них нет Украины".

По его словам, учения расширились на Калининградскую область, где отрабатываются действия против высадки десанта вероятного противника.

"Это странно, если действительно военные США и НАТО были на этих учениях, потому что там отрабатываются возможные повторные пуски по территории Польши или Литвы, или других стран. Мне не понятно, на что эти военные хотели бы посмотреть".

Расширение учений на Калининград и странное участие НАТО

Мусиенко отметил, что россияне демонстрируют повышенную активность из Калининградской области, а Беларусь может использовать учения как инструмент политических сигналов.

"Нельзя исключать, что Александр Лукашенко рассчитывает на будущее потепление с США. Он может иметь некий "план Б" в случае, если увидит, что Путин окончательно приближается к своему политическому фиаско, а Россия - к поражению. Тогда бы Лукашенко мог вернуться резко на Запад".

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Военнослужащий также заметил:

"Лукашенко, возможно, ищет такую возможность, однако он ходит, по моему мнению, по очень острому лезвию, фактически, пытаясь подыгрывать США. Он якобы показывает Вашингтону, что проводит вроде бы "миролюбивую" политику".

"Однако в вопросе безопасности от Лукашенко мало что зависит, ведь сегодняшняя Беларусь - это место, где в кабинетах многих офицеров висят портреты Путина".

"Запад-2025": мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что российско-белорусские учения "Запад-2025" не представляют реальной угрозы для Украины и других государств. По его словам, в маневрах участвует относительно небольшое количество военнослужащих из стран ОДКБ, поэтому масштаб их ограничен.

В то же время Жданов отмечает, что провокации во время "Запад-2025" вполне возможны.

"Здесь все зависит от нашего военно-политического руководства. Если будет попытка провокаций, сразу должен быть нанесен удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. В любом случае следует объявить, что Украина готова нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Беларуси в случае провокаций с белорусской территории", - сказал эксперт.

Такой подход, по словам Жданова, должен сдержать возможные риски и показать решимость Украины.

Военные учения "Запад 2025" - новости по теме

Как писал Главред, 12 сентября, начались совместные стратегические учения белорусских и российских вооруженных сил "Запад-2025", которые продлятся на полигонах Беларуси и России до 16 сентября.

Позже выяснилось, что Польша размещает около 40 тысяч военных вдоль границ с Беларусью и Россией из-за обострения ситуации после массированного вторжения дронов. Увеличение численности войск было ожидаемым на фоне запланированных российских и белорусских военных учений.

Кроме этого все пограничные переходы Польши с Беларусью закрыли до дальнейшего уведомления. Пограничники натягивают колючую проволоку и устанавливают заградительные щиты.

О персоне: Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

