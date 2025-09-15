Украине может грозить новое вторжение: СМИ раскрыли циничный замысел Путина

В Bild спрогнозировали, куда Путин попытается бросить свои войска после военных учений "Запад 2025".

Аналитик сказал, как будет действовать Путин после окончания военных учений / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Главное:

Военные учения России и Беларуси продлятся до 16 сентября

Путин может попытаться после учений бросить свои войска в бой

Военные учения России и Беларуси подходят к концу. У диктатора Владимира Путина остаются несколько возможных вариантов использования стянутых сил, два из них - бросить войска в бой. Об этом пишет Bild.

В издании напоминают, что к учениям было привлечено около 30 тысяч военных, и в Европе не исключают риска нового удара.

Обозреватель Bild Петер Тиде спрогнозировал, как будет действовать кремлевский лидер после окончания военных учений.

Один из сценариев - оставить войска в Беларуси как фактор постоянной угрозы Западу.

Второй вариант - начать вторжение в Украину с северного направления.

Последний сценарий предусматривает концентрацию внимания на белорусской границе для неожиданного удара в другом месте.

Аналитик добавляет, что Москва демонстрирует силу, тогда как НАТО до сих пор выглядит не полностью готовым.

Есть ли угроза для Украины от учений "Запад-2025" в Беларуси - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Олеж Жданов заверил, что военные учения России и Беларуси "Запад-2025" не представляют угрозы для Украины и других стран, потому что задействована незначительная численность личного состава из разных стран ОДКБ. При этом провокации во время учений "Запад-2025" вполне возможны.

"Здесь все зависит от нашего военно-политического руководства. Если будет попытка провокаций, сразу должен быть нанесен удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. В любом случае следует объявить, что Украина готова нанести удар по нефтегазовой инфраструктуре Беларуси в случае провокаций с белорусской территории", - сказал Жданов.

Военные учения "Запад 2025" - новости по теме

Как писал Главред, 12 сентября, начались совместные стратегические учения белорусских и российских вооруженных сил "Запад-2025", которые продлятся на полигонах Беларуси и России до 16 сентября.

Позже выяснилось, что Польша размещает около 40 тысяч военных вдоль границ с Беларусью и Россией из-за обострения ситуации после массированного вторжения дронов. Увеличение численности войск было ожидаемым на фоне запланированных российских и белорусских военных учений.

Кроме этого все пограничные переходы Польши с Беларусью закрыли до дальнейшего уведомления. Пограничники натягивают колючую проволоку и устанавливают заградительные щиты.

Недавно обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что на российско-белорусских учениях "Запад-2025", диктаторы РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом.

Об источнике: Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

