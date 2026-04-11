ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одном

Силы обороны Украины продолжают проводить успешные контратаки на различных участках фронта.

https://glavred.info/front/vsu-dostigli-uspehov-srazu-na-4-klyuchevyh-napravleniyah-a-rossiya-ni-na-odnom-10755887.html Ссылка скопирована

ВСУ продвинулись на 4 важных направлениях, а Россия — ни на одном

Главное:

Силы обороны продвинулись на Купянском, Славянском, Покровском и Гуляйпольском направлениях

Оккупанты не добились успехов ни на одном из направлений

Украинские войска продолжают проводить результативные контратаки на различных направлениях фронта, тогда как российские войска, несмотря на попытки наступать, не добиваются успехов ни на одном из них.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ продвинулись сразу на четырех направлениях фронта.

видео дня

Купянское направление

Согласно геолоцированным видео от 10 апреля, Силы обороны продвинулись вперед к северо-востоку от Песчаного (юго-восток от Купянска).

Кадры также свидетельствуют о том, что позиции украинских и российских войск в полях к востоку от Петропавловки перемешаны.

Славянское направление

В центральной части Ямполя (юго-восток от Лимана) украинские войска закрепились на новых позициях. Это подтверждают кадры, опубликованные 10 апреля, которые демонстрируют постепенное вытеснение противника из населенного пункта.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Покровское направление

Аналитики ISW в новом отчете зафиксировали продвижение ВСУ к югу от Гришиного (северо-запад от Покровска).

Отмечается, что российские позиции в западной части населенного пункта выглядят разорванными и не образуют сплошной линии обороны, что создает для врага дополнительные проблемы с удержанием территории.

Гуляйпольское направление

В южной части Доброполья (к северо-западу от Гуляйполя) украинские силы осуществили незначительное, но заметное продвижение. Геолоцированные видео от 9 апреля подтверждают этот прогресс, который затрудняет российским войскам удержание своих позиций в регионе.

Ситуация на фронте — последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины добились успеха вблизи Великого Бурлука в Харьковской области. Украинским воинам удалось вернуть контроль над участком фронта между селами Амбарное и Миловое. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Ранее сообщалось, что интенсивность боевых действий со стороны российских войск в ближайшее время может возрасти. С приходом весны появились дополнительные возможности для проникновения личного состава врага на различных направлениях. Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов объясняет, что сейчас оккупанты концентрируют силы, чтобы впоследствии использовать их для более масштабных действий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска устанавливают для себя новые сроки по захвату крупных городов в Донецкой области, однако не имеют достаточных ресурсов для реализации этих планов.

Купянск / Инфографика: Главред

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред