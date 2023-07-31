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Украину накроют грозы и сильные ветры: какой будет погода в начале августа

Юлия Куришко
31 июля 2023, 10:10 обновлено 31 июля, 10:19
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Только западные регионы Украины будут иметь спокойные и комфортные показатели погоды, считают синоптики.
Украину накроют грозы и сильные ветры: какой будет погода в начале августа
Прогноз погоды на начало августа / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют, что в первой половине новой рабочей недели в большинстве областей будут кратковременные дожди и грозы. В отдельных пунктах не исключено выпадение града и шквалистые порывы ветра.

Как отметили в Meteoprog.com, исключением станет западный регион Украины, где сохранятся более комфортные температурные показатели и периодически будут выпадать осадки.

В понедельник, 31 июля, погодные условия в Украине будет определять малоградиентное поле пониженного давления. Ожидаются кратковременные дожди с грозами в западных, северных и местами центральных областях, днем осадки распространятся также на Одесскую и Харьковскую области. При грозах местами возможны шквалы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13. ..+18 °С, днем + 24...+ 29 °С; в южной половине ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С.

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Во вторник, 1 августа, над Украиной сохранится поле пониженного атмосферного давления и неустойчивая погода. Пройдут грозовые дожди, в дневные часы в центральных областях и на Левобережье местами сильные ливни, град и шквалы, 15 - 20 м/с. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +17...+22 °С, днем +25...+30 °С, в южных и восточных областях +29...+34 °С.

В среду, 2 августа, в западной части, днем также в северных, центральных областях и Одесской области ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем местами град и шквалы, 17 - 22 м/с. Температура воздуха ночью составит +18...+23 °С, днем +29...+34 °С, в западных областях +23...+28 °С.

В четверг, 3 августа, в Украине на фоне поля повышенного давления существенных осадков не предвидится, лишь днем на крайнем западе страны возможны небольшие грозовые дожди. Ветер преимущественно юго - западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15...+20 °С, днем +28...+33 °С, в южных и восточных областях до +35 °С.

В пятницу, 4 августа, на всей территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, днем повысится до +29...+34 °С, в центральных и южных областях +32...+37 °С. В западной части +24...+29 °С.

В субботу и воскресенье, 5 - 6 августа, в связи с поступлением сухого жаркого воздуха с Ближнего Востока, температурный фон в Украине существенно повысится. Ночная температура будет колебаться в пределах +19...+24 °С, днем столбики термометров достигнут отметок+33...+38 °С, в западных областях+27 ... + 32 °С. Существенных осадков в указанный период не предвидится.

Погода на август 2023: прогнозы

Напомним, что синоптики назвали самые неприятные дни в августе. аномально высокие температуры будут в середине месяца-столбики градусника поднимутся до высокой отметки.

Украину в августе накроет неприятность. Как сообщают синоптики, средняя месячная температура ожидается всего 20-25 градусов тепла. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-73 мм.

Синоптики раскрыли, какой будет погода в последний месяц лета. По ее словам, прогноз погоды на август 2023 еще не составлен, но, судя по сегодняшним расчетам, именно в первые дни августа будет преобладать поле высокого давления.

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