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РФ хочет захватить Украину, чтобы начать войну с НАТО: Ермак о сценарии Кремля

Алексей Тесля
17 июня 2023, 16:57 обновлено 17 июня, 17:05
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Россия хотела быть готова к прямому столкновению с НАТО, считает глава Офиса президента.
НАТО, ермак
Андрей Ермак высказался насчет евроатлантической интеграции Украины / Коллаж УНИАН, Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал цель российских оккупантов. По его словам, РФ хочет захватить Украину, чтобы начать войну с НАТО и воссоздать Советский Союз.

По его мнению, воссоздание так называемого "СССР 2.0" невозможно без прямого столкновения с НАТО. Об этом он написал в Telegram.

"Враг надеялся, что в случае оккупации он сможет принудительно мобилизовать миллионы украинского населения в армию по примеру временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. И благодаря этому Россия хотела быть готова к прямому столкновению с НАТО", — считает глава ОП.

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Он уверен в том, что Украина должна стать членом Альянса, что поставит крест на любых посягательствах президента РФ Владимира Путина.

"Это решение способно сделать Североатлантический союз более сильным. И стратегически оно сделает цену прямого конфликта с НАТО для России неподъемной. Уже сейчас Украина нуждается в гарантиях безопасности, как промежуточный этап перед вступлением в Альянс", — написал глава ОП.

Ермак добавил, что, если мир будет колебаться, то РФ и дальше будет рассматривать Украину в качестве своей цели для оккупации.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что появляется все больше сигналов, указывающих на готовность стран НАТО упростить вступление Украины в Альянс. Ряд препятствий, которые мешают евроатлантической интеграции Киева, могут устранить.

Ранее Axious со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Джо Байден поддерживает идею генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, согласно которой Украине можно позволить вступить в Альянс без Плана действий по членству.

Решение может стать компромиссом для всех сторон.

Министр обороны Алексей Резников призвал страны Запада на саммите в Вильнюсе в июле решить вопрос сроков вступления Украины в НАТО. Украинский народ защищает не только свою страну, но и всю Европу.

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