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"Война не может быть заморожена": Зеленский в США заявил, что в 2023 году наступит переломный момент

22 декабря 2022, 06:18
Президент Украины убежден, что украинские воины должны победить на поле боя. Он призвал Конгресс ускорить победу Украины.
Зеленский выступил в Конгрессе США
Зеленский выступил в Конгрессе США / Фото ОП

В 2023 году в войне с Россией может наступить переломный момент. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Конгрессом США в среду, 21 декабря. Он призвал американских партнеров ускорить победу нашего государства.

"В следующем году будет переломный момент, я знаю, что храбрость украинцев и решительность американцев обеспечат свободу людей, отстаивающих свои ценности", – сказал Зеленский.

Президент убежден, что война с Россией не может быть заморожена, а украинские воины должны победить на поле боя.

"Битва продолжается, и нам нужно победить на поле боя. И это сражение не только за территорию или за ту или иную часть Европы. Не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или другого народа, который Россия пытается завоевать. Это сражение также и за то , в каком мире наши дети и внуки будут жить, а также их дети и внуки... И это будет демократия для украинцев, американцев и всех других", - сказал Зеленский.

"Эта битва не может быть заморожена или отложена. Ее нельзя игнорировать, надеясь, что океан или что-то другое предоставит защиту. От США до Китая, от Европы до Латинской Америки, от Африки до Австралии весь мир взаимосвязан. Взаимосвязан для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, когда происходят такие битвы", – подчеркнул глава украинского государства.

Зеленский призвал Конгресс ускорить победу Украины.

"Это докажет агрессору, что нельзя ломать международные границы и совершать зверства", – добавил он.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии. В общей сложности выступление Зеленского в Конгрессе США длилось более двадцати минут.

Конгрессмены стоя приветствовали лидера Украины аплодисментами несколько минут подряд.

Основные заявления Зеленского в Конгрессе:

  • "Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира";
  • "Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов";
  • "Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас";
  • "Битва за Бахмут определит, как будут развиваться события".

Поездку президента Украины в США обеспечивал амриканский военный самолет. Различные структуры США были активно вовлечены в организацию и обеспечение мер безопасности во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Их задачей было вывезти Зеленского из Украины, которую президент оставил впервые с начала российского вторжения, и вернуть домой.

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