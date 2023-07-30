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Война возвращается в Россию, к ее центрам и военным базам – Зеленский

Андрей Ганчук
30 июля 2023, 18:03 обновлено 30 июля, 18:03
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Возвращение войны на территории страны-агрессора России – неизбежный и абсолютно справедливый процесс, отметил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский, Москва
Зеленский в своем обращении намекнул на атаку Москвы неизвестными дронами / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, соцсети

Война, которую страна-оккупант Россия развязала против Украины, закономерно перебрасывается на ее территорию, причем к символическим центрам и военным базам. Происходит справедливый и неизбежный процесс. Однако оккупанты уже этой зимой могут возобновить свой энергетический террор. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем видеообращении он рассказал о том, что Украина за период полномасштабной войны с российскими оккупантами только окрепла. И теперь война возвращается уже на территорию РФ.

"Сегодня уже 522 день продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче. Постепенно война возвращается на территорию России. К ее символическим центрам и военным базам. Это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", - сказал гарант.

видео дня

Зимой войска РФ могут начать энергетический террор

При этом глава государства Зеленский предупредил, что оккупационные войска России этой зимой могут снова начать террористические атаки энергетических и других инфраструктурных объектов Украины.

"Должны осознавать, что как в прошлом году, так и этой зимой российские террористы могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Атака Москвы дронами 30 июля

Москву атаковали дроны ночью 30 июля. В столице страны-агрессора России и Подмосковье прогремели взрывы. Повреждены здания и офисы делового центра Москва-Сити. В России обвинили в атаке Украину, однако никаких доказательств тому не предоставили.

В ВСУ оценили удары дронов по центру Москвы: спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что "они получили то, что хотели".

"В России всегда что-то летает, и в Москве в частности. Есть те, кого война "не касается" - она уже касается", - отметил Игнат.

Директор РФ Владимир Путин появился на публике после атаки дронов на Москву. Печальный и напряженный диктатор провел парад Военно-морского флота российских оккупантов.

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