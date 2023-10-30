Буданов назвал "умным": что известно о новом командующем РФ на Херсонщине

Минобороны России сменило командующего группы войск на Херсонском направлении. Его возглавит генерал, которого ранее глава ГУР Буданов называл "умным".

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Что известно о новом командующем РФ на Херсонщине / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео Минобороны РФ, УНИАН

Командующим оккупационных сил на Херсонском направлении стал командир Воздушно-десантных войск, заместитель командующего объединенной группировкой врага Михаил Теплинский. Об этом сообщает ТАСС.

"Командующий ВДВ, замкомандующий Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск "Днепр", - пишет издание.

По информации пропагандистов, ранее генерал-полковник Олег Макаревич занимал должность командира группировки российских захватчиков "Днепр" на Херсонском направлении, но недавно он был уволен.

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Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в своем интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук отмечал Теплинского как одного из" умных " российских генералов, проявивших осмотрительность в ведении боевых действий. Он утверждал, что после бунта ЧВК Вагнера генералов начали отстранять от принятия решений, а Теплинский находится "на грани".

"Это враги, но они профессиональные люди. Их устранение не идет в плюс России. Для нас это хорошо. В Кремле тех, кто выступает за войну, остались единицы. Все понимают, что это крах, и чем быстрее закончить, тем лучше", — говорил Буданов.

Боевые действия на левом берегу Херсонской области

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генеральный штаб ВСУ косвенно подтвердил сообщение о продвижении украинских сил на левый берег Днепра. В частности, в официальных сводках среди населенных пунктов, по которым била российская авиация, указано село Песчановка, которое расположено на левом берегу Днепра и до которого, по данным российских блогеров, дошли украинские морпехи.

Также, в разведке Министерства обороны Великобритании отметили, что в течение последней недели в Херсонской области, по нижнему течению Днепра, наблюдается повышение активности в боевых действий. Оккупанты могли знать об атаках через реку и поэтому отвели оттуда часть войск. В этих боях ключевым фактором будет способность сторон вести интенсивный артиллерийский огонь

В то же время, генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун считает, что ВСУ смогут вместо анонсированного освобождения Токмака двинуться на левобережье Херсонской области. Тогда российская группировка может оказаться в "странном положении".

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