ВСУ пошли парадоксальным путем, РФ окажется в "странной ситуации" - эксперт

Бои с оккупантами уже идут на левом берегу Днепра, отметил эксперт Виктор Ягун в чате Главреду.

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ВСУ могут выйти к Чонгару / Коллаж: Главред: фото: Минобороны РФ, скриншот видео Минобороны Украины

ВСУ смогут вместо анонсируемого освобождения Токмака двинуться на левобережье Херсонской области. Тогда российская группировка может оказаться в "странном положении", рассказал в чате Главреду генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

По его словам, выход ВСУ к Азовскому побережью до конца года будет проблематичным. Но ВСУ пошли парадоксальным путём - бои идут на левом берегу Днепра, напомнил Ягун.

"Это свидетельствует о том, что враг просчитался, подумав, что мы бросили все свои резервы на юг и восток, а за Днепром у нас ничего не осталось. Россияне надеялись, что все свои силы мы сосредоточим на юге и востоке и обнажим некоторые участки фронта вдоль берега Днепра", - объяснил он.

Ягун добавил, что для русских будет крайне неприятно, если ВСУ действительно смогут продвинуться на левобережье и захватить там значительный плацдарм.

"Если так произойдёт, мы действительно сможем выйти на побережье, но не Азовского, а Чёрного моря, ближе к Чонгару. Тогда россияне вообще не будут понимать, что делать, ведь группировка российских войск, которая находится в Запорожской и Херсонской областях, окажется в странной ситуации", - сказал Ягун.

Поэтому, предположил Ягун, россиянам придётся в очередной раз сделать "жест доброй воли".

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Ситуация на левом берегу Херсонщины

Недавно американские аналитики из Института изучения войны заявили о высадке украинских морпехов на левый берег Днепра в Херсонской области.

Сообщалось о боях в районе Крынки и продвижении ВСУ от Песчанковки до Поймы.

В украинском Генштабе информацию подтвердили только косвенно. В сводке от 19 октября заявили, что оккупанты нанесли удары, в том числе, и по селу Песчановка, которое уже упоминалось американскими аналитиками.

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