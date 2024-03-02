Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенка

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе погибли три человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

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В Одессе из-под завалов дома достали тело ребенка 3-5 лет / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС

Число жертв ночного удара дронов российских оккупантов по жилому дому в Одессе выросло - из-под завалов достали тело ребенка. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"В Одессе из под-завалов дома спасатели извлекли тело ребенка, предварительно 3-5 лет. Это третий погибший в результате ночной вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил, что в Одессе погибли три человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

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По данным Радио Свобода, в настоящее время пропавшими считаются еще 12 человек, в том числе четыре ребенка.

"Одна из женщин на месте ждет новостей о своей сестре – она оказалась под завалами вместе со своим трехмесячным сыном", - говорится в сообщении.

Тем временем Одесский городской совет сообщил, что из-под завалов дома достали тело трехмесячного Тимофея. Маму еще ищут.

Атака "Шахедов" на Одессу 2 марта

В ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Одессу дронами. Один из них попал в девятиэтажное здание спального района.

В результате атаки разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома.

По предварительным данным, пострадали 8 человек, из них один ребенок. Четыре жителя удалось спасти. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.

Взрывом также повреждено расположенное рядом бойлерное здание, в результате чего без теплоснабжения остались 11 многоквартирных жилых домов.

Силы обороны юга Украины сообщили, что подразделения ПВО в интенсивном режиме в течение часа отражали ночную дроновую атаку. Противовоздушная оборона сбила семь ударных беспилотников Shahed-131/136 из восьми, которые враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Силам ПВО удалось уничтожить 14 "Шахедов". Кроме того, защитники неба отправили в вечный полет еще один вражеский самолет Су-34.

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