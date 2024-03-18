В 2025 году "маятник" войны может "качнуться" против России - эксперт

Украине необходимо выстоять 2024 год, чтобы мощно ударить по оккупантам в 2025-м.

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Британский эксперт дал прогноз, чего ждать на поле боя в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Британский эксперт по вопросам обороны Майкл Кларк считает, что в 2025 году Украина за счет развития ВПК сможет "переиграть" Россию на поле боя, оккупанты же не смогут начать новое масштабное наступление.

В интервью Радио Свобода Кларк отметил, что РФ будет оставаться "агрессивным игроком" в Европе, пока Украина ее не победит в войне.

По мнению Кларка, Путин сейчас считает себя победителем.

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"Он считает, что война в секторе Газа и ослабление практической поддержки Украины со стороны Запада, особенно со стороны США, дают ему преимущество, и он напирает на все. Поэтому русские полагают, что к концу этого года они смогут получить больше территории, возможно, весь Донбасс", - считает эксперт.

Кто такой Майкл Кларк Майкл Кларк — британский эксперт по обороне и безопасности, а также бывший руководитель Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности, пишет Радио Свобода.

В 2025 году маятник может снова начать раскачиваться, а события могут развиваться в пользу Украины, если она выстоит этот год на поле боя, уверен Кларк. Хотя, добавил он, это будет долгая война.

"Это война индустриального века. Нет, она не будет бесконечной, но продлится несколько лет. И маятник раскачивается взад и вперед во время войны современной эпохи. Но на данный момент маятник качнулся обратно в сторону России. Если он (маятник) продолжит быть благосклонным к России, вполне возможно, что Украина, по сути, потерпит поражение. Но он может качнуться и в сторону Украины, если она переживет этот год, … в 2025-2026 годах", - отметил Кларк.

Прогноз по войне в Украине

По мнению Института изучения войны, российская оккупационная армия готовится к новому наступлению летом 2024 года. Весной оккупанты планируют дестабилизировать украинские оборонительные линии.

В то же время ВСУ не хватает материально-технических средств из-за застопорившейся поддержки США. Защитники вынуждены направлять ограниченные ресурсы на критические участки фронта, что повышает риск прорыва РФ.

Великобритания же советует Украине в 2024 году сосредоточиться на обороне северного и восточного участков фронта, отказавшись от наступления, при этом продолжая наносить по Крыму удары.

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