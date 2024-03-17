Россияне не прекращают наступление: есть угроза прорыва обороны ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений.
В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
- На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
- На Лиманском направлении нашими воинами отражена одна атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
- На Бахмутском направлении отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.
- На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
- На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.
- На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
- На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки осуществлено 2 штурма позиций наших войск.
Потери врага
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что ВСУ заставили оккупантов отступить на юге. Украинские военные уничтожили 2 полевых пункта боеснабжения и место хранения горюче-смазочных материалов противника, рассказали в Силах обороны.
Боец ВСУ рассказал, что под Авдеевкой российская техника идет на прорыв. Военный отметил, что россияне сохраняют пятикратное преимущество в артиллерии на Авдеевском направлении и проводят штурмовые операции с применением техники.
На Сумщине ВСУ "покрошили" российскую ДРГ. Интенсивность российских бомбардировок Сумщины резко возросла, поэтому в области фиксируют по 40 воздушных тревог ежедневно. Украинские защитники оперативно уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу.
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