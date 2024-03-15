Цинично обвинили ВСУ: россияне жестоко обстреляли 'избирательный участок' в Каховке

Партизаны "Атеш" предупредили, что после такого "обстрела" обычно российские захватчики проводят обыски у местных.

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В Каховке оккупанты обстреляли здание / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, t.me/hueviyherson

Партизанское военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило, что во временно оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики обстреляли "избирательный участок". Пропагандисты обвинили Силы обороны Украины в этом ударе.

Партизаны в Telegram сообщили, что такой обстрел произошел, очевидно, с целью провокации, о вероятности чего несколько часов назад было предупреждение. В частности было зафиксировано скопление российских войск в двух городах Херсонской области.

"Мы предупреждали. В Каховке российские войска обстреляли избирательный участок", - говорится в публикации "Атеш". видео дня

В Силах сопротивления уточнили, что такие данные они получили от своего агента из Росгвардии

Кроме того, партизаны предупредили, что после такого "обстрела" обычно российские захватчики проводят обыски у местных, соответственно призвали людей быть осторожными.

Вместе с тем на российских пропагандистских медиа уже появились заявления от представителей интервентов по обстрелу в Каховке, и утверждение, что якобы это Вооруженные силы Украины нанесли удар по "избирательному участку", на котором "переизбирают" российского диктатора Владимира Путина.

В частности, на кремлевских ресурсах вышла публикация о том, что были удары по "избирательным участкам" в городе Каховка и селе Бриловка, о чем, как писало российское издание "РИА-Новости", рассказал "избирком" региона, обвинив в этом украинских военных. Также указывалось, что в Бриловке "есть пострадавшие".

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Напомним, что в ВСУ раскрыли детали "феерического провала" врага. Наталья Гуменюк отметила, что россияне пытались подать десант на правом берегу Днепра как "феерическую победу", однако были вынуждены отступить под давлением Сил обороны.

В ВСУ назвали преимущество Украины на правобережье Днепра. Украинские пушки расположены на высшем уровне и держат под огневым контролем попытки подхода оккупантов к берегу, отметила Наталья Гуменюк.

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