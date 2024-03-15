ВСУ нанесли колоссальные потери под Авдеевкой: РФ замедлила темп наступления - 3 ОШБр

РФ пытается создать преимущество в силах и средствах в коэффициенте 1 к 10, ВСУ пока не удалось полностью стабилизировать ситуацию, отметил командир батальона.

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Россияне меняют штурмы, чтобы прорвать оборону ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские защитники замедлили наступление врага на Авдеевском направлении. Однако стабилизировать ситуацию пока не удается. Об этом рассказал командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБ ВСУ Дмитрий Кухарчук в эфире "Эспрессо".

По его словам, сейчас главное направление удара противника - Авдеевское. Оккупанты поставили себе цель продвижения на Авдеевском направлении еще 5-6 месяцев назад и сосредоточили свои силы на этом участке.

"Происходит то, что на три бригады наступает боеспособная армия врага, которая состоит из нескольких дивизий. Противник пытается создать преимущество в силах и средствах в коэффициенте 1 к 10. Не могу сказать, что полностью ситуация у нас стабилизирована, но мы замедлили темп наступления захватчиков, держим рубежи, враг несет здесь очень большие потери. Однако ситуацию стабильной я еще сегодня назвать не могу", - отметил командир батальона. видео дня

Кухарчук подчеркнул, что Россия синхронизирует свои действия по всей линии фронта, а не только на Донецком направлении.

"Но следует понимать, что несмотря на количественное преимущество у противника нет возможности одновременно наступать по всей линии соприкосновения, поэтому он концентрирует большинство усилий именно на Донецком направлении, это касается непосредственно Авдеевского и Красногоровского направлений", - пояснил военный.

Также командир батальона рассказал, что враг начал применять тактику вагнеровцев, однако на уровне российской армии, мясные штурмы постоянно меняются штурмами на бронетехнике. Так россияне пытаются создавать постоянное давление.

"С одной стороны противник несет колоссальные потери, а с другой - имеют тактический оперативный успех. Вопрос в том, насколько их хватит и насколько мы будем устойчивыми. Наши бригады на этом направлении устойчиво держат оборону", - добавил Кухарчук.

Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Война в Украине

Напомним, оккупанты ежедневно атакуют позиции украинских защитников на Авдеевском направлении. Они постоянно обновляют свои резервы и атакуют небольшими группами. Цель оккупантов - не допустить закрепления ВСУ на созданных позициях, отметил офицер 59-й ОМПБр Сергей Цехоцкий.

Также россияне продолжают атаковать позиции украинских защитников на Запорожском направлении. Враг штурмует укрепления с флангов, но бойцам удалось отбить один из штурмов.

Как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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