РФ должна быть разрушена, красных линий нет: громкое заявление президента Латвии

Эдгарс Ринкевичс поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона.

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Эдгарс Ринкевичс / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/edgars.rinkevics, epochtimes.ru

Европейские страны не должны бояться России, а Запад не должен бояться проводить красные линии, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России и не бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена. Russia delenda est!", - написал он в Х (бывший Twitter).

Вместе с тем он поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и его позицию, который на днях призвал европейские страны больше помогать Украине и ВСУ.

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Добавим, что фраза "Russia delenda est!" по аналогии с латинским выражением Carthago delenda est ("Карфаген должен быть разрушен") переводится как: "Россия должна быть разрушена".

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Отправка западных войск в Украину

Войска НАТО могут перебросить в Украину, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Он пообещал приложить необходимые усилия для того, чтобы российские оккупанты не выиграли войну.

Обсуждения участия войск НАТО в войне в Украине – положительный сигнал, сказал президент Владимир Зеленский. Гарант ожидает, что обсудит эту инициативу с Макроном в середине марта.

Ракет Taurus и войск ФРГ в Украине пока не будет, сказал министр обороны Борис Писториус. Берлин по-прежнему опасается стать, мол, участником войны с Россией.

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