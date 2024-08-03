Путин мог согласиться на обмен с Западом ради переговоров с Украиной - Курносова

Обмен заключенными между Россией и Западом Кремль согласился провести из собственных интересов, в частности в отношении Украины.

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Путин во время обмена с Западом хотел показать свою способность договариваться / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Президент России, скрин с видео

1 августа в Турции состоялся обмен заключенными между страной-агрессором Россией и рядом западных стран. Всего обменяли 26 человек. РФ вернула себе киллера ФСБ Вадима Красикова и шпионов Анну и Артема Дульцевых.

Российский диктатор Путин согласился на такой шаг не спроста. Об этом рассказала в интервью Главреду политический аналитик, главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова.

У главы Кремля на это было несколько причин. Первой из них является проявление своеобразной помощи демократам США в предвыборной кампании. Курносова считает, что слова Путина о том, что Байден для него более понятен, чем Трамп, правдивы.

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"Буквально несколько дней назад Трамп заявлял, что при каденции Байдена Гершковича (журналист WSJ, которого в РФ приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж - Главред) освободить не удастся - и вот, пожалуйста, обмен завершен. И, конечно, освобождение трех американских граждан достаточно важно и для президента Байдена, и для Камалы Харрис", - говорит она.

Второй причиной, по словам политического аналитика, является желание Путина показать способность к переговорам. В частности потому, что сейчас многие на международном уровне обсуждают возможность переговоров между Россией и Украиной.

"Многие говорят, что переговоры с Путиным невозможны в принципе, потому что он недоговороспособен. И здесь он демонстрирует здесь свою договоренность. Мол, вы хотели и получили своих граждан и какое-то количество политзаключенных, которых Путин выпустил", - объясняет Курносова.

Третьим моментом, из-за которого Путин мог согласиться на обмен с Западом является то, что Красиков очень важен для кремлевского диктатора. Он знаком с ним лично и есть вероятность, что имел эксклюзивную информацию о смерти Анатолия Собчака. Путин мог бояться, что эти данные попадут в западные спецслужбы, если Красикова не освободят из немецкой тюрьмы.

"Все эти факторы одновременно и сделали возможным этот обмен. Кстати, уж если быть точными, то многие называют этот обмен обменом Навального, потому что он готовился, когда Навальный еще был жив. Но его Путин не готов был включать в список к обмену, поэтому Навальный внезапно умер в далекой заполярной колонии", - подытожила Курносова.

Кто такая Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Обмен заключенных между Россией и Западом

1 августа состоялся большой обмен заключенными происходит между Россией, США, Германией и еще тремя странами.

В рамках договоренностей на родину вернули заключенных в России репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, ветерана морской пехоты Пола Уилана и российско-американскую радиожурналистку Алсу Курмашеву. В США также прибыл российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза.

Среди российских граждан, которых удалось обменять - Вадим Красиков, убийца, отбывавший пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российских федеральных властей.

В Украине с тревогой восприняли новости об обмене заложниками между Россией и западными странами, учитывая боязнь возможности тайных переговоров без участия Украины.

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