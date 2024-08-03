Путин показал свою договороспособность: Ольга Курносова - об обмене заключенными

То, что медийные фигуры уже не будут оставаться в тюрьме, для Путина скорее плюс, чем минус. Но когда в РФ созреют условия для революции, это его не спасет.

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Обмен Запада и РФ стал тяжелым решением для Запада - Ольга Курносова / Коллаж Главред, фото - УНИАН, facebook Ильи Яшина

1 августа состоялся крупнейший обмен заключенными между Россией, США и Германией со времен Холодной войны. В нем участвовали 26 заключенных, среди которых офицер российских спецслужб Вадим Красиков, приговорённый в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского командира Зелимхана Хангошвили и российские оппозиционеры Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Андрей Пивоваров, которых называют наиболее заметными голосами российской оппозиции после смерти Алексея Навального.

В интервью Главреду политический аналитик, главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова рассказала, как Путин может использовать масштабный обмен и какой будет реакция россиян на выдачу Западу врагов путинского режима.

Почему, на ваш взгляд, Путин решился на этот обмен – для чего ему это нужно?

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Тому есть несколько причин. Первая – это своеобразная помощь демократам в предвыборной кампании. Иногда Путин говорит правду, хоть мы и понимаем, что обычно он лжет. И когда он говорил, что для него Байден более понятный президент, чем Трамп, то он говорил то, что думает. Буквально несколько дней назад Трамп заявлял, что при Байдене Гершковича (журналист WSJ, которого в РФ осудили к 16 годам тюрьмы за шпионаж. - Главред) освободить не удастся – и вот, пожалуйста, обмен завершен. И, конечно, освобождение трех американских граждан достаточно важно и для президента Байдена, и для Камалы Харрис.

Вторая причина – показать способность к переговорам. Сейчас идет множество разговоров о возможных переговорах России и Украины. При этом многие говорят, что переговоры с Путиным невозможны в принципе, потому что он недоговороспособен. И тут он демонстрирует тут свою договороспособность. Мол, вы хотели и получили своих граждан и какое-то количество политзаключенных, которых Путин выпустил.

И, наконец, третий момент, о чем начали писать некоторые западные издания – Красиков очень важен для Путина. Он был знаком с ним лично и вполне возможно, что имел некую эксклюзивную информацию о смерти Анатолия Собчака. И могла быть быть боязнь, что в случае, если Красикова не освободят из немецкой тюрьмы, эта информация может попасть к западным спецслужбам.

Все эти факторы одновременно и сделали возможным этот обмен. Кстати говоря, уж если быть точными, то многие называют этот обмен обменом Навального, потому что он готовился, когда Навальный еще был жив. Но его-то Путин не готов был включат в список к обмену, поэтому Навальный внезапно скончался в далекой заполярной колонии.

Как вы расцениваете версию о том, что Путин мог пойти на этот обмен для того, чтобы договориться с Западом о снятии части санкций с России из-за войны в Украине? Возможен ли такой вариант?

На мой взгляд, он не слишком вероятен, потому что и так этот обмен для многих его участников достаточно тяжел. Особенно для Германии, которая даже не помиловала Красикова, а депортировала его, потому что политически это не очень хорошая вещь для канцлера Шольца. Генпрокурор Германии был категорически против обмена, семья убитого ФСБшным киллером Красиковым чеченского командира даже не была оповещена о том, что Красикова выпустят. И если мы посмотрим на реакцию чеченцев, то увидим, что она очень негативная – они говорят, что российские либералы подготовили такой обмен и других об этом не спросили. Мол, это их список, их политзаключенные, а мнение остальных их не интересует.

Некоторые комментаторы говорят, что это очередной признак российской имперской ментальности, когда думают только о себе и не думают о ком-то другом. Поэтому я не думаю, что к этому прилагается еще и снятие санкций, ведь это было бы уже слишком.

Заложников у путинского режима полно, там могут брать новых и новых. В обмен на заложников выпускают преступников, которые признаны таковыми справедливым судом, и это очень тяжелое решение и абсолютно неравновесное.

Вы упоминали о Красикове. Как, по вашему мнению, Путин теперь может его использовать, если действительно говорить о тех сведениях, которые могут у него быть, да и о фигуре Красикова в целом? Может ли он сыграть какую-то роль в нынешней российской политике?

Конечно, Путину нужны такие. Уже одного лукавого в Государственной думе, видимо, не хватает. Представьте, как бы было красиво – фракция убийц в Госдуме РФ. Конечно, можно было бы сказать, что все российские политические деятели нынче убийцы, потому что они оправдывают войну в Украине. Безусловно, это так, но тут прям непосредственный отравитель и другие специалисты, заплечных дел мастера. Путин уже обещал награждать всех без исключения, и я думаю, что Красиков будет новым героем России. Мне кажется, что это то, что очень близко Путину – он сам маньяк и убийца, а присваивать звание героя России убийце вполне укладывается в сегодняшнее представление Путина о прекрасном.

Так что все, наверное, получат те или иные награды – кто-то просто станет депутатом, но и губернаторов иногда нужно менять, и прочих чиновников. Так что пригодятся.

Если говорить о внутриполитической ситуации в России, то могут ли те люди, которых обменял Путин, добавить ему баллов уже внутри РФ?

Зачем Путину внутри России баллы? Выборов нет, протестов нет, ничего нет. Другое дело, что когда созреют условия для революции, уже тоже ничего Путина не спасет. Что касается Z-общественности, то она, скорее, возмущена. Потому что всяких убийц получили, но обратно-то отдали тех, кого они считают врагами России. Многие псевдопатриоты считают, что лучше бы Яшин, Кара-Мурза и Пивоваров сгнили бы в тюрьме – их бы это гораздо больше порадовало.

Но в любом случае, то, что медийные фигуры уже не будут оставаться в тюрьме, для Путина скорее плюс, чем минус.

А, кстати, могут ли на этом неодобрении Z-сообщества начаться какие-либо процессы в РФ?

Те, кто слишком громко говорят, или на том свете путем взрыва самолета как Пригожин, или внезапно покончили жизнь самоубийством как "Мурз" (Z-блогер Андрей Морозов. – Главред), или сидят тюрьме как Гиркин-Стрелков. Поэтому там сейчас особо не поговоришь, даже если ты представитель Z-общественности – может неожиданно случиться несчастный случай и это слово, которое неправильно сказано в адрес Путина, может оказаться последним. Поэтому сегодня в России свобода слова отсутствует для всех. Даже для тех, кто считает и называет себя патриотом.

Вадим Красиков важен для Путина из-за информации о гибели Анатолия Собчака / Википедия

Когда мы с вами говорили о Красикове, вы сказали, что он "пригодится" Путину. Чем могут пригодиться Западу Яшин, Кара-Мурза и другие оппозиционеры на данный момент.

Прежде всего, западная цивилизация – это цивилизация гуманистическая. Поэтому, конечно, их освобождение – это чисто гуманный жест. Давайте не будем забывать, что в первую очередь и Германия, и Соединенные Штаты освобождали своих граждан. В этом обмене участвовал и гражданин Германии, которого помиловал Лукашенко, а перед этим приговорил его к смертной казни. Поэтому базовая ценность – это бороться за жизнь своих граждан, что собственно и Германия, и Соединенные Штаты делают. Что касается российских оппозиционеров, то это вообще долгий разговор, потому что в российской оппозиции разные отношения, в том числе к силовому сопротивлению. Некоторые думают, что путинский режим может упасть как-то иначе, без силового сопротивления.

Моя позиция и позиция Съезда народных депутатов всегда была однозначной – без силового сопротивления падение диктаторского режима невозможно. Какого рода оно будет, революция с поддержкой таких подразделений, как Легион Свободы России, РДК, Сибирский батальон, или это будет дворцовый переворот, тут уже история покажет. Но в любом случае, это будут силовые действия. Без силовых действий ничего невозможно. Я надеюсь, что те ребята (многих из них я знаю лично и поздравляю со свободой) тоже включатся в эту работу по поддержке и развитию, рекрутингу в силовые подразделения и подготовки будущих изменений в России.

Для Владимира Путина выдача Западу российских оппозиционеров добавит баллов / Скриншот YouTube

Можно уточнить – после этого обмена возможен ли вариант, когда российская оппозиция за пределами России будет иметь способность объединиться? Потому что мы видим, что ярко выраженного лидера как такового нет, как это было, например, в случае с Навальным.

Одного лидера не надо, потому что если будет один яркий лидер, то его убьют. Навального убили, на Пономарева было покушение, поэтому как только появится один яркий лидер будет понятно, кого нужно ликвидировать. Так что если мы хотим говорить о действительно серьезных вещах, а это создание сетевых структур, в том числе внутри России, работа по подготовке общественного мнения и видения, как должна быть устроена будущая Россия. А также понимания того, что если какие-то территории или национальные республики не захотят оставаться в составе этой будущей России, то они должны иметь возможность из этого состава выйти. На мой взгляд, это должна быть парламентская республика и Федерация с возможностью выхода территорий.

Хотя бы такие вещи должны быть обсуждены и должны стать неким консенсусом среди различных частей оппозиции.

Касаемо Украины. Вы говорили вначале, что для ряда стран этот обмен довольно тяжело дался. Будет ли это иметь какие-либо последствия для Украины?

Если это один из шагов в направлении будущих мирных переговоров, то, конечно, для Украины это будет иметь самые непосредственные последствия. В контуре возможного соглашения о перемирии возможно, в том числе, и снятие санкций. Поэтому надо не забывать, что несмотря на то, что сегодня какое-то количество жертв изо рта людоеда вырвать удалось, но Путин от этого не перестанет быть людоедом.

На мой взгляд, Путин никогда не выпустит из зубов ту добычу, которая его интересует. А Украина это как раз эта добыча. И, конечно же, он хочет не просто каких-то территориальных уступок, а всю территорию Украины иметь под своим имперским владычеством.

Это совершенно очевидно, и любым переговорщикам это надо все время держать в уме. Единственный способ, который может обезопасить Украину, мир, и решить все самые главные вопросы – это освобождение мира от президента Путина. А уж каким образом это произойдет – естественным путем или неестественным – это вопрос открытый. Но одно я могу сказать точно: западный мир должен понять, что никакого табу на вопросы режимчейнджа в России быть не должно, это – интерес общей безопасности.

Кто такая Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

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