Снимут ли санкции против России после обмена: эксперт оценила риски

Курносова подчеркнула, что такой шаг США был бы воспринят многими участниками процесса очень остро.

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Ждать ли снятия санкций после обмена? / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Обмен между США и РФ был воспринят крайне остро многими участниками процесса. Поэтому, как считает политический аналитик, главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова, Запад вряд ли пойдет еще и на снятие санкций.

В интервью Главреду Курносова сказала, что снятие санкций не слишком вероятно.

В этом контексте эксперт напомнила, что для Германии этот обмен был очень тяжелым, так как Берлин был вынужден отдать осужденного российского киллера Красикова.

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По причине обмена российских либералов недовольны чеченцы.

На фоне общего негодования снятие санкций были бы восприняты еще болезненнее.

"Некоторые комментаторы говорят, что это очередной признак российской имперской ментальности, когда думают только о себе и не думают о ком-то другом. Поэтому я не думаю, что к этому прилагается еще и снятие санкций, ведь это было бы уже слишком. Заложников у путинского режима полно, там могут брать новых и новых. В обмен на заложников выпускают преступников, которые признаны таковыми справедливым судом, и это очень тяжелое решение и абсолютно неравновесное", - высказалась Курносова.

Кто такая Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Обмен заключенными между США и РФ - главное

Как писал Главред, 1 августа между РФ и США состоялся большой обмен заключенными. В списках были 24 человека, среди которых - российский убийца Вадим Красиков и арестованный российскими властями так называемый оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

В то же время в рамках договоренности в США вернулись заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева. Россия же получила восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.

В Украине с тревогой восприняли новости об обмене заложниками между Россией и западными странами ввиду боязни возможности тайных переговоров без участия Украины, писала газета The Wall Street Journal.

По мнению главного редактора портала After Еmpire Ольги Курносовой, у главы Кремля на это было несколько причин - в частности, желание Путина показать способность к переговорам. Сейчас многие на международном уровне обсуждают возможность переговоров между Россией и Украиной, добавила она.

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