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Снимут ли санкции против России после обмена: эксперт оценила риски

Яна Ставская
4 августа 2024, 17:09
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Курносова подчеркнула, что такой шаг США был бы воспринят многими участниками процесса очень остро.
Снимут ли санкции против России после обмена: эксперт оценила риски
Ждать ли снятия санкций после обмена? / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Обмен между США и РФ был воспринят крайне остро многими участниками процесса. Поэтому, как считает политический аналитик, главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова, Запад вряд ли пойдет еще и на снятие санкций.

В интервью Главреду Курносова сказала, что снятие санкций не слишком вероятно.

В этом контексте эксперт напомнила, что для Германии этот обмен был очень тяжелым, так как Берлин был вынужден отдать осужденного российского киллера Красикова.

видео дня

По причине обмена российских либералов недовольны чеченцы.

На фоне общего негодования снятие санкций были бы восприняты еще болезненнее.

"Некоторые комментаторы говорят, что это очередной признак российской имперской ментальности, когда думают только о себе и не думают о ком-то другом. Поэтому я не думаю, что к этому прилагается еще и снятие санкций, ведь это было бы уже слишком. Заложников у путинского режима полно, там могут брать новых и новых. В обмен на заложников выпускают преступников, которые признаны таковыми справедливым судом, и это очень тяжелое решение и абсолютно неравновесное", - высказалась Курносова.

Кто такая Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Обмен заключенными между США и РФ - главное

Как писал Главред, 1 августа между РФ и США состоялся большой обмен заключенными. В списках были 24 человека, среди которых - российский убийца Вадим Красиков и арестованный российскими властями так называемый оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

В то же время в рамках договоренности в США вернулись заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева. Россия же получила восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.

В Украине с тревогой восприняли новости об обмене заложниками между Россией и западными странами ввиду боязни возможности тайных переговоров без участия Украины, писала газета The Wall Street Journal.

По мнению главного редактора портала After Еmpire Ольги Курносовой, у главы Кремля на это было несколько причин - в частности, желание Путина показать способность к переговорам. Сейчас многие на международном уровне обсуждают возможность переговоров между Россией и Украиной, добавила она.

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