Санкции нанесли удар по России, оккупантам не хватает техники для войны с Украиной – Минфин США

Страна-агрессор Россия уже вынуждена обращаться за военным снаряжением и материалами к Ирану и Северной Корее, сказала Джанет Йеллен.

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Санкции США и экспортный контроль лишают России оборудования для войны против Украины - американский Минфин / Коллаж ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Санкции США в отношении государства-оккупанта России привели к тому, что ее войска испытывают недостаток военной техники для войны против Украины. Ограничения и экспортный контроль вынуждают Москву просить помощи со снаряжением и материалами у Ирана и КНДР. Об этом заявила заместитель американского министра финансов Джанет Йеллен.

Как сообщает CNN, она рассказала о том, что российской оккупационной армии из-за санкций Вашингтона уже не хватает военной техники в войне против Украины.

"Введенные США санкции и экспортный контроль в отношении России лишают ее материалов для войны в Украине", - отметила Йеллен.

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По ее словам, ограничение цен на нефть в 60 долларов за баррель приводит к тому, что профицит бюджета России становится дефицитом. В такой ситуации Москве приходится просить военной помощи у Ирана и КНДР.

"Санкции и экспортный контроль заставили Россию обращаться в Иран и Северную Корею за военным снаряжением и материалами, а США делают шаги по прекращению уклонения от ограничений", - подчеркнула Джанет Йеллен.

Напомним, США запустили новые санкции против агрессора России. Ограничения ввели против ряда физических и юридических лиц.

Под санкции попали российские чиновники и такие компании, как "Металлоинвест", "Удоканская медь" и оператор сотовой связи "МегаФон".

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против физических и юридических лиц РФ.

В списке граждан, в отношении которых приняты ограничения, дочь министра обороны России Ксения Шойгу и российские спортсмены.

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Санкции против России: